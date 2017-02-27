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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11687116881168911690
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 16:35

  Andrey2512 написав:Родители рассказывали что и товары продавали 1+1: покупаешь магнитофон, а в комплект к нему — гантели :D :D :D
Посоветовать надо нашим клоунам :D

Було таке, та товарами тоді не дуже переймалися за їх відсутності ..
Запам'яталися книжкові комплекти - коли до Астрід Ліндгрен йшла матеріали якогось з'їзду КПРС...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 18:42

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Andrey2512 написав:Родители рассказывали что и товары продавали 1+1: покупаешь магнитофон, а в комплект к нему — гантели
Посоветовать надо нашим клоунам

Якщо гантелі збереглись, то це бонус. На колишній карбованець тепер декілька доларів вартості.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 19:55

Ой+
к примеру капкан годов ссср стоит 45 копеек а продают их сейчас по 500 грн....11 грн к 1 копейке ссср...купи на зарплату советскую 150 рэ 333 капкана а через 40 лет продай за 166 500 грн(4 000 долларов) :D
konstantin kirovograd
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