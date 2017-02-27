Було таке, та товарами тоді не дуже переймалися за їх відсутності ..
Запам'яталися книжкові комплекти - коли до Астрід Ліндгрен йшла матеріали якогось з'їзду КПРС...
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 лис, 2024 16:35
Було таке, та товарами тоді не дуже переймалися за їх відсутності ..
Запам'яталися книжкові комплекти - коли до Астрід Ліндгрен йшла матеріали якогось з'їзду КПРС...
Додано: П'ят 08 лис, 2024 18:42
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: П'ят 08 лис, 2024 19:55
Ой+
к примеру капкан годов ссср стоит 45 копеек а продают их сейчас по 500 грн....11 грн к 1 копейке ссср...купи на зарплату советскую 150 рэ 333 капкана а через 40 лет продай за 166 500 грн(4 000 долларов)
Додано: Суб 09 лис, 2024 10:18
Продавать-то можно, а кого и где ловить им?! Соотв., ликвиден ЛИ товар, тем более, сейчас?!: пойдешь ставить и сам поймаешь противопехотку!
Додано: Суб 09 лис, 2024 14:51
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Схоже, що кіна не буде і курс зросте пізніше, ніж я очікував...
Додано: Суб 09 лис, 2024 14:57
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|