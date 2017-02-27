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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 лис, 2024 16:35
Було таке, та товарами тоді не дуже переймалися за їх відсутності ..
Запам'яталися книжкові комплекти - коли до Астрід Ліндгрен йшла матеріали якогось з'їзду КПРС...
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sergey_sryvkin
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Додано: П'ят 08 лис, 2024 18:42
Andrey2512 написав:
Родители рассказывали что и товары продавали 1+1: покупаешь магнитофон, а в комплект к нему — гантели
Посоветовать надо нашим клоунам
Якщо гантелі збереглись, то це бонус. На колишній карбованець тепер декілька доларів вартості.
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Ой+
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Додано: П'ят 08 лис, 2024 19:55
Ой+
к примеру капкан годов ссср стоит 45 копеек а продают их сейчас по 500 грн....11 грн к 1 копейке ссср...купи на зарплату советскую 150 рэ 333 капкана а через 40 лет продай за 166 500 грн(4 000 долларов)
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konstantin kirovograd
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Додано: Суб 09 лис, 2024 10:18
konstantin kirovograd написав:Ой+
к примеру капкан годов ссср стоит 45 копеек а продают их сейчас по 500 грн....11 грн к 1 копейке ссср...купи на зарплату советскую 150 рэ 333 капкана а через 40 лет продай за 166 500 грн(4 000 долларов)
Продавать-то можно, а кого и где ловить им?! Соотв., ликвиден ЛИ товар, тем более, сейчас?!: пойдешь ставить и сам поймаешь противопехотку!
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Миша-клиент
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Додано: Суб 09 лис, 2024 14:51
Схоже, що кіна не буде і курс зросте пізніше, ніж я очікував...
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 09 лис, 2024 14:57
Дюрі-бачі написав:
Схоже, що кіна не буде і курс зросте пізніше, ніж я очікував...
курс зросте, коли вирішить НБУ чи коли він втратить важелі впливу. а так поки керує міжбанком, резерви є. й навіть оцей підйом до 41,50 був випадковим, що його так оперативно збили.
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Shaman
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Додано: Суб 09 лис, 2024 15:17
Shaman написав:
авіть оцей підйом до 41,50 був випадковим
чому він був випадковим
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greenozon
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Додано: Суб 09 лис, 2024 15:20
greenozon написав: Shaman написав:
авіть оцей підйом до 41,50 був випадковим
чому він був випадковим
якби це НБУ свідомо підняв курс, він би його так радикально не зменшував в наступні дні ІМХО. хоча це треба подивись що було з попитом/пропозицією в ці дні.
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Shaman
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