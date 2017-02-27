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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11690116911169211693
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 18:20

  Victor8 написав:
  Shaman написав:
  Victor8 написав:А что там на межбанке сегодня?
НБУ уже выходил с продажей валюты?

роблю припущення, що він постійно виходить. бо якби НБУ до цього часу не було, я навіть не знаю, що б побачили на табло :lol:

Сегодня, как я понял, экспортеры хорошо выходили с продажей валюты.
Но, спрос на покупку валюты был выше. :D

попит перевищує пропозицію майже кожен день останні пару років. навіть не знаю, коли НБУ встигає купувати валюту - а таке інколи трапляється, хоч й несуттєво.
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 17:51

Інфляція в США зросла до 2,6% у жовтні, оскільки Федеральний резерв обговорює, як швидко знизити процентні ставки.

Про це повідомляє Financial Times.

Інфляція відповідала очікуванням економістів щодо зростання на 2,6% і перевищила вересневий показник на 2,4%.

Після виключення нестабільних цін на харчові продукти та енергоносії, "базовий" індекс утримався на рівні 3,3% в річному вимірі.

Центральний банк США вже знизив свою базову ставку на 0,75% протягом двох засідань поспіль до нового цільового діапазону 4,5-4,75%.

Чиновники ФРС намагаються досягти "нейтральної" ставки, яка б стримувала інфляцію, не знижуючи попит, у спробі здійснити так звану "м'яку посадку", яка б дозволила уникнути рецесії.

Повідомляється, що інфляція значно знизилася з пікового рівня понад 9% у 2022 році, але в останні місяці прогрес сповільнився.

Донні прийде-порядок наведе :lol:
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 01:07

  Мизантрóп написав:
  smdtranz написав:у меня так знакомый с металлодетектором лазил где-то по полям или лесам, нашел жменю ювелирки и банк по 10-20 грамм где-то 100.
нычка чья-то была, наверное. Уже нету :mrgreen:

так что глубина не меньше метра, плюс сверху на глубине от 0 до полуметра насыпать всякого шмурдяка типа фольги, алюминия всякого, пробок от водки, типа бытовой мусор сожгли. копатели наткнутся на этот хлам, который на детекторе отображается как золото, и рыться там не станут. Маскировка!

мусор отсветит первый детектор,затем поинтером дотянет клад,никто с одним прибором не ищет.Только под бетон закапывать))

Что такое поинтером ? . Какой второй прибор ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 08:25

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  yama написав:Что такое поинтером ?

https://www.google.com/search?q=%D0%BF% ... e&ie=UTF-8
prilepskiy
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 14:54

Інфляція прискорюється: що відбувається зі ставками за депозитами та ОВДП

Як обміняти крипту за найкращим курсом за хвилину: «Мінфін» запустив новий сервіс «Обмін криптовалют»

Нагадуємо про нашу програму «Бонус до депозиту».
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 23:23

а чого це мені заборонено (!!!) користуватися пошуковою системою на цьому форумі?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 23:56

  Yuri_61 написав:а чого це мені заборонено (!!!) користуватися пошуковою системою на цьому форумі?

Так всім хто курс долара не вгадав. Спитайте ІА..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 00:00

  Hotab написав:
  Yuri_61 написав:а чого це мені заборонено (!!!) користуватися пошуковою системою на цьому форумі?

Так всім хто курс долара не вгадав. Спитайте ІА..

Так тебе тоже вырубили систему входа, значит тоже в пролёте, или точнее в полёте))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 00:00

  Hotab написав:
  Yuri_61 написав:а чого це мені заборонено (!!!) користуватися пошуковою системою на цьому форумі?

Так всім хто курс долара не вгадав. Спитайте ІА..

Точно, в мене пошук працюе нормально :mrgreen:
75stasstas75
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 00:08

  75stasstas75 написав:
  Hotab написав:
  Yuri_61 написав:а чого це мені заборонено (!!!) користуватися пошуковою системою на цьому форумі?

Так всім хто курс долара не вгадав. Спитайте ІА..

Точно, в мене пошук працюе нормально :mrgreen:

Да конечно... Насмешил. У всех проблема, а у него всё работает. Прям Крассава))
Игорь Алексеевич
 
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