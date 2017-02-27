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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 лис, 2024 18:20
Victor8 написав: Shaman написав: Victor8 написав:
А что там на межбанке сегодня?
НБУ уже выходил с продажей валюты?
роблю припущення, що він постійно виходить. бо якби НБУ до цього часу не було, я навіть не знаю, що б побачили на табло
Сегодня, как я понял, экспортеры хорошо выходили с продажей валюты.
Но, спрос на покупку валюты был выше.
попит перевищує пропозицію майже кожен день останні пару років. навіть не знаю, коли НБУ встигає купувати валюту - а таке інколи трапляється, хоч й несуттєво.
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Додано: Сер 13 лис, 2024 17:51
Інфляція в США зросла до 2,6% у жовтні, оскільки Федеральний резерв обговорює, як швидко знизити процентні ставки.
Про це повідомляє Financial Times.
Інфляція відповідала очікуванням економістів щодо зростання на 2,6% і перевищила вересневий показник на 2,4%.
Після виключення нестабільних цін на харчові продукти та енергоносії, "базовий" індекс утримався на рівні 3,3% в річному вимірі.
Центральний банк США вже знизив свою базову ставку на 0,75% протягом двох засідань поспіль до нового цільового діапазону 4,5-4,75%.
Чиновники ФРС намагаються досягти "нейтральної" ставки, яка б стримувала інфляцію, не знижуючи попит, у спробі здійснити так звану "м'яку посадку", яка б дозволила уникнути рецесії.Повідомляється, що інфляція значно знизилася з пікового рівня понад 9% у 2022 році, але в останні місяці прогрес сповільнився.
Донні прийде-порядок наведе
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Додано: Чет 14 лис, 2024 01:07
Мизантрóп написав: smdtranz написав:
у меня так знакомый с металлодетектором лазил где-то по полям или лесам, нашел жменю ювелирки и банк по 10-20 грамм где-то 100.
нычка чья-то была, наверное. Уже нету
так что глубина не меньше метра, плюс сверху на глубине от 0 до полуметра насыпать всякого шмурдяка типа фольги, алюминия всякого, пробок от водки, типа бытовой мусор сожгли. копатели наткнутся на этот хлам, который на детекторе отображается как золото, и рыться там не станут. Маскировка!
мусор отсветит первый детектор,затем поинтером дотянет клад,никто с одним прибором не ищет.Только под бетон закапывать))
Что такое поинтером
? . Какой второй прибор ?
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Додано: Чет 14 лис, 2024 08:25
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Додано: Чет 14 лис, 2024 14:54
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Ірина_
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Додано: Чет 14 лис, 2024 23:23
а чого це мені заборонено (!!!) користуватися пошуковою системою на цьому форумі?
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Yuri_61
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Додано: Чет 14 лис, 2024 23:56
Yuri_61 написав:
а чого це мені заборонено (!!!) користуватися пошуковою системою на цьому форумі?
Так всім хто курс долара не вгадав. Спитайте ІА..
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Hotab
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 00:00
Hotab написав: Yuri_61 написав:
а чого це мені заборонено (!!!) користуватися пошуковою системою на цьому форумі?
Так всім хто курс долара не вгадав. Спитайте ІА..
Так тебе тоже вырубили систему входа, значит тоже в пролёте, или точнее в полёте))
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 00:08
75stasstas75 написав: Hotab написав: Yuri_61 написав:
а чого це мені заборонено (!!!) користуватися пошуковою системою на цьому форумі?
Так всім хто курс долара не вгадав. Спитайте ІА..
Точно, в мене пошук працюе нормально
Да конечно... Насмешил. У всех проблема, а у него всё работает. Прям Крассава))
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