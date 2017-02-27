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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 лис, 2024 18:20
Victor8 написав: Shaman написав: Victor8 написав:
А что там на межбанке сегодня?
НБУ уже выходил с продажей валюты?
роблю припущення, що він постійно виходить. бо якби НБУ до цього часу не було, я навіть не знаю, що б побачили на табло
Сегодня, как я понял, экспортеры хорошо выходили с продажей валюты.
Но, спрос на покупку валюты был выше.
попит перевищує пропозицію майже кожен день останні пару років. навіть не знаю, коли НБУ встигає купувати валюту - а таке інколи трапляється, хоч й несуттєво.
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Shaman
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Додано: Сер 13 лис, 2024 17:51
Інфляція в США зросла до 2,6% у жовтні, оскільки Федеральний резерв обговорює, як швидко знизити процентні ставки.
Про це повідомляє Financial Times.
Інфляція відповідала очікуванням економістів щодо зростання на 2,6% і перевищила вересневий показник на 2,4%.
Після виключення нестабільних цін на харчові продукти та енергоносії, "базовий" індекс утримався на рівні 3,3% в річному вимірі.
Центральний банк США вже знизив свою базову ставку на 0,75% протягом двох засідань поспіль до нового цільового діапазону 4,5-4,75%.
Чиновники ФРС намагаються досягти "нейтральної" ставки, яка б стримувала інфляцію, не знижуючи попит, у спробі здійснити так звану "м'яку посадку", яка б дозволила уникнути рецесії.Повідомляється, що інфляція значно знизилася з пікового рівня понад 9% у 2022 році, але в останні місяці прогрес сповільнився.
Донні прийде-порядок наведе
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Додано: Чет 14 лис, 2024 01:07
Мизантрóп написав: smdtranz написав:
у меня так знакомый с металлодетектором лазил где-то по полям или лесам, нашел жменю ювелирки и банк по 10-20 грамм где-то 100.
нычка чья-то была, наверное. Уже нету
так что глубина не меньше метра, плюс сверху на глубине от 0 до полуметра насыпать всякого шмурдяка типа фольги, алюминия всякого, пробок от водки, типа бытовой мусор сожгли. копатели наткнутся на этот хлам, который на детекторе отображается как золото, и рыться там не станут. Маскировка!
мусор отсветит первый детектор,затем поинтером дотянет клад,никто с одним прибором не ищет.Только под бетон закапывать))
Что такое поинтером
? . Какой второй прибор ?
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Додано: Чет 14 лис, 2024 08:25
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Додано: Чет 14 лис, 2024 14:54
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 16:02
Курс вже декілька місяців +/- стабільний, а ціни на продукти - повзуть і повзуть на Еверест
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 16:11
Успіх написав:
Курс вже декілька місяців +/- стабільний, а ціни на продукти - повзуть і повзуть на Еверест
про що це каже? що курс тримають трохи штучно?
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Shaman
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 17:34
Shaman написав:
про що це каже? що курс тримають трохи штучно?
Не сильний економіст але при чому тут ріст цін на продукти до штучного тримання курсу? Пдорожчала картопля тут курс винен чи може не врожай? Подоржчали яйця то курс винен чи просто не сезон ц курки менше несуться + їм тепло треба і більше корму що впливає на собіваотість? Що ще? І так якщо курс нібито штучно тримати не будуть і завтра опустять гривню - в той же день картопля подешевшає? Так?
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Василь-Рівне
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 17:44
Василь-Рівне написав:
І так якщо курс нібито штучно тримати не будуть і завтра опустять гривню - в той же день картопля подешевшає? Так?
В долларах - возможно. Но не надолго.
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 18:06
Василь-Рівне написав: Shaman написав:
про що це каже? що курс тримають трохи штучно?
Не сильний економіст але при чому тут ріст цін на продукти до штучного тримання курсу? Пдорожчала картопля тут курс винен чи може не врожай? Подоржчали яйця то курс винен чи просто не сезон ц курки менше несуться + їм тепло треба і більше корму що впливає на собіваотість? Що ще? І так якщо курс нібито штучно тримати не будуть і завтра опустять гривню - в той же день картопля подешевшає? Так?
у ваших прикладах курс долара дуже опосередковано впливає на ціну картоплі чи яєць, чи олії.
кореляція інфляції та девальвації - вона не лінійна. але дивиться - в 2022 році пройшла емісія 400
ярдів грн. за рахунок допомоги ще в банківську систему потрапило 300 ярдів грн. тобто до війни було 800
ярдів грн, зараз 1,5
трлн грн - й це на поточний момент, після того, як грошова ліквідність всохла десь на 100 ярдів грн. безготівка взагалі в 4-5 разів збільшилася.
якщо умовний ВВП не збільшиться пропорційно - а в нашому випадку він навіть зменшується, то що буде з цінами? так мають зрости вдвічі.
зростання цін це не обов'язкова ознака, що має бути девал - але дуже часто це саме так. як й велика кількість імпортної їжі - опосередкована ознака, що курс занижений.
коли не тримають курс, то якраз девальвація більше корелює з інфляцією, або по простому девал відповідає рівню зростання цін.
й взагалі, якщо уважно подивитесь, це було не твердження, це було питання
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Shaman
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