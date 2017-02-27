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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 лис, 2024 18:06
Shaman написав:
про що це каже? що курс тримають трохи штучно?
Я стежу за ціною в сусідів - там їжа і побутова хімія росте з тією ж швидкістю в Євро ...
Shaman написав:
що буде з цінами? так мають зрости вдвічі.
Враховуючи відкритість ринку наші ціни == ціна імпортного товару * курс + податки
З точки зору курсу мене турбує тільки 590 млрд. грн.
, які просто в людей лежать на картках, при тому, що в депозитах всього 263 млрд. і 73 млрд в ОВДП...
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Дюрі-бачі
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 18:17
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
про що це каже? що курс тримають трохи штучно?
Я стежу за ціною в сусідів - там їжа і побутова хімія росте з тією ж швидкістю в Євро ...
Shaman написав:
що буде з цінами? так мають зрости вдвічі.
Враховуючи відкритість ринку наші ціни == ціна імпортного товару * курс + податки
З точки зору курсу мене турбує тільки 590 млрд. грн.
, які просто в людей лежать на картках, при тому, що в депозитах всього 263 млрд. і 73 млрд в ОВДП...
але коли імпортний (європейський) товар ще й дешевший - то в нашому випадку це значить, що курс занижений.
за залишки не переймайтесь . люди може й вклали в ОВДП лише 73
ярди грн, але банки всі 800
ярдів грн - гадаєте, це чиї кошти?
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Shaman
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 19:10
Shaman написав:
це чиї кошти?
Shaman написав:
банки всі 800 ярдів грн - гадаєте, це чиї кошти?
Звісно, що кошти банка, які замість кредитів пішли на покупку ОВДП.
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Дюрі-бачі
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 19:44
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
це чиї кошти?
Shaman написав:
банки всі 800 ярдів грн - гадаєте, це чиї кошти?
Звісно, що кошти банка, які замість кредитів пішли на покупку ОВДП.
в банках своїх коштів набагато менше. це кошти вкладників, які банки так, замість кредитів вклали в ОВДП
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Shaman
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