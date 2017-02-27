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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11691116921169311694
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 18:06

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:про що це каже? що курс тримають трохи штучно?

Я стежу за ціною в сусідів - там їжа і побутова хімія росте з тією ж швидкістю в Євро ...
  Shaman написав:що буде з цінами? так мають зрости вдвічі.

Враховуючи відкритість ринку наші ціни == ціна імпортного товару * курс + податки

З точки зору курсу мене турбує тільки 590 млрд. грн., які просто в людей лежать на картках, при тому, що в депозитах всього 263 млрд. і 73 млрд в ОВДП...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 18:17

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:про що це каже? що курс тримають трохи штучно?

Я стежу за ціною в сусідів - там їжа і побутова хімія росте з тією ж швидкістю в Євро ...
  Shaman написав:що буде з цінами? так мають зрости вдвічі.

Враховуючи відкритість ринку наші ціни == ціна імпортного товару * курс + податки

З точки зору курсу мене турбує тільки 590 млрд. грн., які просто в людей лежать на картках, при тому, що в депозитах всього 263 млрд. і 73 млрд в ОВДП...

але коли імпортний (європейський) товар ще й дешевший - то в нашому випадку це значить, що курс занижений.

за залишки не переймайтесь . люди може й вклали в ОВДП лише 73 ярди грн, але банки всі 800 ярдів грн - гадаєте, це чиї кошти? 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 19:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:це чиї кошти?
  Shaman написав:банки всі 800 ярдів грн - гадаєте, це чиї кошти?

Звісно, що кошти банка, які замість кредитів пішли на покупку ОВДП.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 19:44

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:це чиї кошти?
  Shaman написав:банки всі 800 ярдів грн - гадаєте, це чиї кошти?

Звісно, що кошти банка, які замість кредитів пішли на покупку ОВДП.

в банках своїх коштів набагато менше. це кошти вкладників, які банки так, замість кредитів вклали в ОВДП
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 16:51

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:про що це каже? що курс тримають трохи штучно?

Я стежу за ціною в сусідів - там їжа і побутова хімія росте з тією ж швидкістю в Євро ...
  Shaman написав:що буде з цінами? так мають зрости вдвічі.

Враховуючи відкритість ринку наші ціни == ціна імпортного товару * курс + податки

З точки зору курсу мене турбує тільки 590 млрд. грн., які просто в людей лежать на картках, при тому, що в депозитах всього 263 млрд. і 73 млрд в ОВДП...

Дуже дивує що ще існують люди які зберігають свої заощадження в гривні :shock:
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 17:10

yama
Не «зберігають». Але звалилось в пʼятницю на картку 400 к грн. Коли перевертати? Чи потримати в національній, кожного ранку перевіряючи «а чи не попер вгору міжбанк?» ?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 17:20

yama Є, навіть я зберігаю суму, необхідну для погашення Хамелеона + ще суму на місячні витрати
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 21:55

  yama написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:про що це каже? що курс тримають трохи штучно?

Я стежу за ціною в сусідів - там їжа і побутова хімія росте з тією ж швидкістю в Євро ...
  Shaman написав:що буде з цінами? так мають зрости вдвічі.

Враховуючи відкритість ринку наші ціни == ціна імпортного товару * курс + податки

З точки зору курсу мене турбує тільки 590 млрд. грн., які просто в людей лежать на картках, при тому, що в депозитах всього 263 млрд. і 73 млрд в ОВДП...

Дуже дивує що ще існують люди які зберігають свої заощадження в гривні :shock:

переважна кількість людей якраз тримає гроші на гривневих рахунках - це реальність, як дивно це не здається комусь... 8)
Shaman
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  #<1 ... 11691116921169311694
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