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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11692116931169411695
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 11:31

  flysoulfly написав:
  yama написав:Дуже дивує що ще існують люди які зберігають свої заощадження в гривні :shock:

фактично національний символ не тризуб, а граблі

вибачте, але таке висловлювання - зневажлива маячня.

бо так, для великої кількості населення не так багато збережень, щоб перекладати їх в долари. по друге, навіть тут на форумі багато хто воліє отримувати високі відсотки на гривню. й всім відомий alex2006 можливо й не такий неправий коли порівнює збереження коштів у гривні з відсотками проти курсу валюти.

а оце бігати в кедах - навіть на мене дурня, хіба що на пенсії нема чим зайнятися ;)

й взагалі, з таким рівнем доларизації нормального розвитку не буде, майте це на увазі 8)
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 17 лис, 2024 11:33, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 11:32

  Investor_K написав:Розрахунки за квартири офіційно в гривні. Чи не так?

офіційно так - а по факту, гадаю далеко не завжди...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 11:38

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Тим часом Японія нам позичила 472 млрд. єн (3.1 млрд $) з погашенням за рахунок заморожених грошей москалів.
Я так розумію, що це позапланове поповнення ЗВР і позитивно вплине на стабільність курсу.

  Shaman написав:офіційно так - а по факту, гадаю далеко не завжди...

В Закарпатті дуже часто в квазівалюті: пишуть "Х$ по курсу Приватбанку" і в день розрахунку рахують скільки це гривень
Дюрі-бачі
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