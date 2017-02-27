вибачте, але таке висловлювання - зневажлива маячня.
бо так, для великої кількості населення не так багато збережень, щоб перекладати їх в долари. по друге, навіть тут на форумі багато хто воліє отримувати високі відсотки на гривню. й всім відомий alex2006 можливо й не такий неправий коли порівнює збереження коштів у гривні з відсотками проти курсу валюти.
а оце бігати в кедах - навіть на мене дурня, хіба що на пенсії нема чим зайнятися
й взагалі, з таким рівнем доларизації нормального розвитку не буде, майте це на увазі