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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11692116931169411695
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 11:31

  flysoulfly написав:
  yama написав:Дуже дивує що ще існують люди які зберігають свої заощадження в гривні :shock:

фактично національний символ не тризуб, а граблі

вибачте, але таке висловлювання - зневажлива маячня.

бо так, для великої кількості населення не так багато збережень, щоб перекладати їх в долари. по друге, навіть тут на форумі багато хто воліє отримувати високі відсотки на гривню. й всім відомий alex2006 можливо й не такий неправий коли порівнює збереження коштів у гривні з відсотками проти курсу валюти.

а оце бігати в кедах - навіть на мене дурня, хіба що на пенсії нема чим зайнятися ;)

й взагалі, з таким рівнем доларизації нормального розвитку не буде, майте це на увазі 8)
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 17 лис, 2024 11:33, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 11:32

  Investor_K написав:Розрахунки за квартири офіційно в гривні. Чи не так?

офіційно так - а по факту, гадаю далеко не завжди...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 11:38

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Тим часом Японія нам позичила 472 млрд. єн (3.1 млрд $) з погашенням за рахунок заморожених грошей москалів.
Я так розумію, що це позапланове поповнення ЗВР і позитивно вплине на стабільність курсу.

  Shaman написав:офіційно так - а по факту, гадаю далеко не завжди...

В Закарпатті дуже часто в квазівалюті: пишуть "Х$ по курсу Приватбанку" і в день розрахунку рахують скільки це гривень
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 12:54

Re: Валютний ринок в контексті ДС - гривня

технічні проблеми технічними проблемами, але давайте дивитися на цифри.

за жовтень наявна кількість грошей маже не змінилася:
готівка - 798 ярдів грн, збільшення на 1 ярд грн
безготівка - 719 ярдів грн, зменшення на 1 ярд грн. з них в депосерт - 415 ярдах грн та довгострокових депосерт - 41 ярдів грн

затишшя. можливо перед бурею?..

в листопаді ситуація трохи інша - гроші в бюджеті закінчилися, тому вливати додаткову гривню в банківську систему можливості немає. а валютні інтервенції тримаються на рівні. тому в листопаді наявна безготівка вже була навіть на рівні 673 ярдів грн

спостерігаємо далі 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 13:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС залишки на рахунках

а тепер ситуація по залишках на рахунках

різко збільшилися залишки на рахунках юросіб - до 963 ярдів грн, збільшення на 35 ярдів грн.

у фізичних осіб залишки майже незмінні - 768 ярдів грн, збільшення на 2 ярди.

збільшення рахунках, не зважаючи на те, що кількість грошей майже не змінилося, пройшло за рахунок мультиплікатора ОВДП. в жовтні банки купили грн ОВДП на 41 ярдів грн. й в листопаді - ще на 35 ярдів грн.

бо гроші саме в бюджеті скінчилися, залишки вже витрачено
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 13:25

  Дюрі-бачі написав:Тим часом Японія нам позичила 472 млрд. єн (3.1 млрд $) з погашенням за рахунок заморожених грошей москалів.
Я так розумію, що це позапланове поповнення ЗВР і позитивно вплине на стабільність курсу.


Плановое: насколько знаю, это из ранее озвученных Украине $50 млрд. (с погашением за счет процентов на рашистские $300 млрд., замороженные в Евроклир-е), из которых: $20 млрд. - обещал Байден (ХОТЯ в их бюджете они не заложены), $20 млрд. - ЕЭС, на $10 млрд. подписались Канада, Япония, Британия, пр.
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 13:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

а що в нас з курсом?

якщо подивимось на зміну курсу протягом місяця, то побачимо, що стрибок курсу в нас відбувається в понеділок-вівторок, а потім до п'ятниці курс падає. частково це пов'язано зі стрибками дефіциту клієнтських операцій, але не певен що це єдине пояснення.

але загалом бачимо, що пропозиція валюти потроху зростає. якщо в середньому в жовтні щоденна пропозиція склала 234 млн дол, то в листопаді - вже 254 млн дол. а на тижні 4-8 листопада взагалі склала 273 млн дол. а щоденний дефіцит валюти зменшився в листопаді до 45 млн дол проти 60 млн дол в жовтні.

інтервенції на цьому тижні склали лише 553 млн дол. подивимось, чи збережеться ця тенденція 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 13:48

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:бо гроші саме в бюджеті скінчилися, залишки вже витрачено

Ну якщо Ваше припущення правильне, то під Японський транш НБУ надрукував 130 млрд. грн.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 13:56

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:бо гроші саме в бюджеті скінчилися, залишки вже витрачено

Ну якщо Ваше припущення правильне, то під Японський транш НБУ надрукував 130 млрд. грн.

напевне, але ці гроші ще не потрапили в банківську систему. вони десь там, за лаштунками.
Shaman
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