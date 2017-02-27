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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Нед 17 лис, 2024 11:31
flysoulfly написав: yama написав:
Дуже дивує що ще існують люди які зберігають свої заощадження в гривні
фактично національний символ не тризуб, а граблі
вибачте, але таке висловлювання - зневажлива маячня.
бо так, для великої кількості населення не так багато збережень, щоб перекладати їх в долари. по друге, навіть тут на форумі багато хто воліє отримувати високі відсотки на гривню. й всім відомий alex2006
можливо й не такий неправий коли порівнює збереження коштів у гривні з відсотками проти курсу валюти.
а оце бігати в кедах - навіть на мене дурня, хіба що на пенсії нема чим зайнятися
й взагалі, з таким рівнем доларизації нормального розвитку не буде, майте це на увазі
Востаннє редагувалось Shaman
в Нед 17 лис, 2024 11:33, всього редагувалось 1 раз.
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Shaman
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Додано: Нед 17 лис, 2024 11:32
Investor_K написав:
Розрахунки за квартири офіційно в гривні. Чи не так?
офіційно так - а по факту, гадаю далеко не завжди...
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Shaman
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Додано: Нед 17 лис, 2024 11:38
Тим часом Японія нам позичила 472 млрд. єн (3.1 млрд $) з погашенням за рахунок заморожених грошей москалів.
Я так розумію, що це позапланове поповнення ЗВР і позитивно вплине на стабільність курсу.
Shaman написав:
офіційно так - а по факту, гадаю далеко не завжди...
В Закарпатті дуже часто в квазівалюті: пишуть "Х$ по курсу Приватбанку" і в день розрахунку рахують скільки це гривень
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 17 лис, 2024 12:54
технічні проблеми технічними проблемами, але давайте дивитися на цифри.
за жовтень наявна кількість грошей маже не змінилася:
готівка - 798
ярдів грн, збільшення на 1
ярд грн
безготівка - 719
ярдів грн, зменшення на 1
ярд грн. з них в депосерт - 415
ярдах грн та довгострокових депосерт - 41
ярдів грн
затишшя. можливо перед бурею?..
в листопаді ситуація трохи інша - гроші в бюджеті закінчилися, тому вливати додаткову гривню в банківську систему можливості немає. а валютні інтервенції тримаються на рівні. тому в листопаді наявна безготівка вже була навіть на рівні 673
ярдів грн
спостерігаємо далі
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Додано: Нед 17 лис, 2024 13:10
а тепер ситуація по залишках на рахунках
різко збільшилися залишки на рахунках юросіб - до 963 ярдів грн, збільшення на 35 ярдів грн.
у фізичних осіб залишки майже незмінні - 768 ярдів грн, збільшення на 2 ярди.
збільшення рахунках, не зважаючи на те, що кількість грошей майже не змінилося, пройшло за рахунок мультиплікатора ОВДП. в жовтні банки купили грн ОВДП на 41 ярдів грн. й в листопаді - ще на 35 ярдів грн.
бо гроші саме в бюджеті скінчилися, залишки вже витрачено
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Додано: Нед 17 лис, 2024 13:25
Дюрі-бачі написав:
Тим часом Японія нам позичила 472 млрд. єн (3.1 млрд $) з погашенням за рахунок заморожених грошей москалів.
Я так розумію, що це позапланове поповнення ЗВР і позитивно вплине на стабільність курсу.
Плановое: насколько знаю, это из ранее озвученных Украине $50 млрд. (с погашением за счет процентов на рашистские $300 млрд., замороженные в Евроклир-е), из которых: $20 млрд. - обещал Байден (ХОТЯ в их бюджете они не заложены), $20 млрд. - ЕЭС, на $10 млрд. подписались Канада, Япония, Британия, пр.
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Додано: Нед 17 лис, 2024 13:32
а що в нас з курсом?
якщо подивимось на зміну курсу протягом місяця, то побачимо, що стрибок курсу в нас відбувається в понеділок-вівторок, а потім до п'ятниці курс падає. частково це пов'язано зі стрибками дефіциту клієнтських операцій, але не певен що це єдине пояснення.
але загалом бачимо, що пропозиція валюти потроху зростає. якщо в середньому в жовтні щоденна пропозиція склала 234
млн дол, то в листопаді - вже 254
млн дол. а на тижні 4-8 листопада взагалі склала 273
млн дол. а щоденний дефіцит валюти зменшився в листопаді до 45
млн дол проти 60
млн дол в жовтні.
інтервенції на цьому тижні склали лише 553
млн дол. подивимось, чи збережеться ця тенденція
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Додано: Нед 17 лис, 2024 13:48
Shaman написав:
бо гроші саме в бюджеті скінчилися, залишки вже витрачено
Ну якщо Ваше припущення правильне, то під Японський транш НБУ надрукував 130 млрд. грн.
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 17 лис, 2024 13:56
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
бо гроші саме в бюджеті скінчилися, залишки вже витрачено
Ну якщо Ваше припущення правильне, то під Японський транш НБУ надрукував 130 млрд. грн.
напевне, але ці гроші ще не потрапили в банківську систему. вони десь там, за лаштунками.
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Додано: Нед 17 лис, 2024 14:54
Дюрі-бачі написав:
В Закарпатті дуже часто в квазівалюті: пишуть "Х$ по курсу Приватбанку" і в день розрахунку рахують скільки це гривень
вторинка - всюди приблизно так
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