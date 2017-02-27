Yuri_61 написав:
В мене питання до найрозумніших і найдосвідчених у фінансовій сфері форумчан:
1) яка, на вашу думку, вірогідність замороження банковскіх рахунків населення до закінчення воєнного стану та післявоєнного відновлення України?
2) яка вірогідність подальшої девальвації гривні (якщо так, то які сроки девальвації гривні і значення курсу долара)?
3) яка вірогідність знецінення доларів США найближчі два роки?
як Всесвіт виник не цікавить?
1) на поточний момент вірогідність низька
2) долар буде далі девальвувати. строки та значення курсу - це до казкарів. поки є допомога, й в НБУ вистачає ЗВР, й не буде емісії гривні - то девал не вище дохідності гривневих інструментів. тобто до 42 в 2024, до 45-46 - на кінець 2025.
але дуже багато факторів, які можуть змінити картину - іноземна допомога та емісія.
3) щоб знецінився долар, має щось статися. Китай скине своє ЗВР в доларах, масова недовіра до долару (але має ще бути альтернатива), США надрукує ще ткілька трлн дол. тому така вірогідність є, але вона мала
ви на це очікували? чи на інструкцію - 29 лютого продати, 31 червня відкупити?