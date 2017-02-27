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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11693116941169511696
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 17:53

Re: Валютний ринок в контексті ДС

В мене питання до найрозумніших і найдосвідчених у фінансовій сфері форумчан:
1) яка, на вашу думку, вірогідність замороження банковскіх рахунків населення до закінчення воєнного стану та післявоєнного відновлення України?
2) яка вірогідність подальшої девальвації гривні (якщо так, то які строки девальвації гривні і значення курсу долара)?
3) яка вірогідність знецінення доларів США найближчі два роки?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 18:13

  Yuri_61 написав:В мене питання до найрозумніших і найдосвідчених у фінансовій сфері форумчан:
1) яка, на вашу думку, вірогідність замороження банковскіх рахунків населення до закінчення воєнного стану та післявоєнного відновлення України?
2) яка вірогідність подальшої девальвації гривні (якщо так, то які сроки девальвації гривні і значення курсу долара)?
3) яка вірогідність знецінення доларів США найближчі два роки?

як Всесвіт виник не цікавить? :lol:
1) на поточний момент вірогідність низька
2) долар буде далі девальвувати. строки та значення курсу - це до казкарів. поки є допомога, й в НБУ вистачає ЗВР, й не буде емісії гривні - то девал не вище дохідності гривневих інструментів. тобто до 42 в 2024, до 45-46 - на кінець 2025.

але дуже багато факторів, які можуть змінити картину - іноземна допомога та емісія.
3) щоб знецінився долар, має щось статися. Китай скине своє ЗВР в доларах, масова недовіра до долару (але має ще бути альтернатива), США надрукує ще ткілька трлн дол. тому така вірогідність є, але вона мала

ви на це очікували? чи на інструкцію - 29 лютого продати, 31 червня відкупити? :lol:
Shaman
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