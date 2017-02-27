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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 17 лис, 2024 17:53
В мене питання до найрозумніших і найдосвідчених у фінансовій сфері форумчан:
1) яка, на вашу думку, вірогідність замороження банковскіх рахунків населення до закінчення воєнного стану та післявоєнного відновлення України?
2) яка вірогідність подальшої девальвації гривні (якщо так, то які строки девальвації гривні і значення курсу долара)?
3) яка вірогідність знецінення доларів США найближчі два роки, втрати ролі резервної валюти по різним причинам (наприклад, введення CBDC).
4) яка вірогідність заборони населенню мати на руках долари США ? (під різним благородним поводом)
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Нед 17 лис, 2024 18:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 17 лис, 2024 18:13
Yuri_61 написав:
В мене питання до найрозумніших і найдосвідчених у фінансовій сфері форумчан:
1) яка, на вашу думку, вірогідність замороження банковскіх рахунків населення до закінчення воєнного стану та післявоєнного відновлення України?
2) яка вірогідність подальшої девальвації гривні (якщо так, то які сроки девальвації гривні і значення курсу долара)?
3) яка вірогідність знецінення доларів США найближчі два роки?
як Всесвіт виник не цікавить?
1) на поточний момент вірогідність низька
2) долар буде далі девальвувати. строки та значення курсу - це до казкарів. поки є допомога, й в НБУ вистачає ЗВР, й не буде емісії гривні - то девал не вище дохідності гривневих інструментів. тобто до 42 в 2024, до 45-46 - на кінець 2025.
але дуже багато факторів, які можуть змінити картину - іноземна допомога та емісія.
3) щоб знецінився долар, має щось статися. Китай скине своє ЗВР в доларах, масова недовіра до долару (але має ще бути альтернатива), США надрукує ще кілька трлн дол. тому така вірогідність є, але вона мала
ви на це очікували? чи на інструкцію - 29 лютого продати, 31 червня відкупити?
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Додано: Нед 17 лис, 2024 19:17
Shaman написав: Yuri_61 написав:
В мене питання до найрозумніших і найдосвідчених у фінансовій сфері форумчан:
1) яка, на вашу думку, вірогідність замороження банковскіх рахунків населення до закінчення воєнного стану та післявоєнного відновлення України?
2) яка вірогідність подальшої девальвації гривні (якщо так, то які сроки девальвації гривні і значення курсу долара)?
3) яка вірогідність знецінення доларів США найближчі два роки?
як Всесвіт виник не цікавить?
1) на поточний момент вірогідність низька
2) долар буде далі девальвувати. строки та значення курсу - це до казкарів. поки є допомога, й в НБУ вистачає ЗВР, й не буде емісії гривні - то девал не вище дохідності гривневих інструментів. тобто до 42 в 2024, до 45-46 - на кінець 2025.
але дуже багато факторів, які можуть змінити картину - іноземна допомога та емісія.
3) щоб знецінився долар, має щось статися. Китай скине своє ЗВР в доларах, масова недовіра до долару (але має ще бути альтернатива), США надрукує ще кілька трлн дол. тому така вірогідність є, але вона мала
ви на це очікували? чи на інструкцію - 29 лютого продати, 31 червня відкупити?
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