Додано: Нед 17 лис, 2024 23:52

Yuri_61 написав: В мене питання до найрозумніших і найдосвідчених у фінансовій сфері форумчан:

1) яка, на вашу думку, вірогідність замороження банковскіх рахунків населення до закінчення воєнного стану та післявоєнного відновлення України?

2) яка вірогідність подальшої девальвації гривні (якщо так, то які строки девальвації гривні і значення курсу долара)?

3) яка вірогідність знецінення доларів США найближчі два роки, втрати ролі резервної валюти по різним причинам (наприклад, введення CBDC).

4) яка вірогідність заборони населенню мати на руках долари США ? (під різним благородним поводом) В мене питання до найрозумніших і найдосвідчених у фінансовій сфері форумчан:1) яка, на вашу думку, вірогідність замороження банковскіх рахунків населення до закінчення воєнного стану та післявоєнного відновлення України?2) яка вірогідність подальшої девальвації гривні (якщо так, то які строки девальвації гривні і значення курсу долара)?3) яка вірогідність знецінення доларів США найближчі два роки, втрати ролі резервної валюти по різним причинам (наприклад, введення CBDC).4) яка вірогідність заборони населенню мати на руках долари США ? (під різним благородним поводом)

1) как периодически цитировал ДС: "Тиха украинская ночь, НО сало лучше перепрятать". Учитывая заявления о нехватке денег в бюджете и об "общипывании гусей", в т.ч., через повышение налогообложения, замораживание части соц. выплат и выплат некоторым бюджетникам, идеи выплачивать часть дохода облигациями, пр. -- власти могут позариться и на "лишние" деньги на депозитах, заморозив их выплату. Как показывает опыт, напр., 2004, 2008 гг. - когда "шухер" (как говорил Попандопуло) - деньги на текущем счете тоже НЕ снять (вспомните ограничения на выплаты, вводимые проблемными банками, когда народ как на работу ходил в банк, чтобы снять хотя бы еще какой мизер со счета). Т.Е., Я -- НЕ исключаю озвученной в вопросе №1 вероятности (как и вероятных: принудительной конвертации валюты на счетах и выплаты ее эквивалента гривнями по какому-нить заниженному курсу, рисков реструктуризации долгов перед клиентами на неопределенный срок и условиях ИЛИ введения ВА в тот или иной банк, даже который "too big to fall" (на примере АПБ "Украина" и АКБ "ПриватБанк")), ПОЭТОМУ стараюсь на счетах НЕ держать критичные суммы, а лыжи - смазанными (коньки/кеды - на готове).По 2-3 - согласен с Shaman (да и по №1 - тоже, я ЛИШЬ развил его мысль применительно к себе), уточню лишь, что Китай насколько мне известно - еще ДО эскалации конфликта по Тайваню - стал активно сливать штатовские ЦБ (да и валюту), развивая собственную економику/решая внутренние проблемы, инвестируя в создание материальных запасов, в золото и по всему миру...По №4: НЕ реально, тем более, применительно к нашему менталитету! Т.е., запрет хотя и (ЧИСТО ГИПОТЕТИЧЕСКИ!) могут ввести, НО это приведет лишь к расцвету "черного рынка" и еще большей коррупции с игнорированием (соотв., обходом) введенного запрета. Даже в ссср хождение инвалюты и банковских металлов, самородных и тех. драгметаллов, хранение незарегистрированного оружия, пр. "предметов, изъятых из гражданского оборота" - тоже были жестко ограничены, вплоть до расстрела за нарушение, НО все равно ограничения - игнорились. Да вспомните хотя бы амнистию капитала от Гетьманцева перед войной! ПОЭТОМУ, как говорил Станиславский: "НЕ верю" (применительно к вероятности введения озвученного в вопросе запрета)!