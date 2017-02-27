Так уже - несладко! ХОТЯ, ЕСЛИ всякие Крупы (с одной "п") загнали наличный капитал в "белую" для финмона банк. систему и "наинвестировали" земли и недвижимости - значит, существуют варианты! Да и у нас внутри - введены ограничения и на снятие наличных, и на покупку валюты; сбережения на счете - банк может "тормознуть до выяснения", мол "откуда БЫЛИ дровишки"?!
Поэтому, каждый выбирает для себя: ИЛИ принять риски стать "общипанным гусем" НО с безналичной/электронной(?) гривной (которую банк может еще и "заморозить до выяснения") (особенно во время, когда конституция на паузе), ИЛИ - наличные, в т.ч. физические драг. металлы с возможными и реальными рисками и/или ограничениями их использования/перемещения/хранения...