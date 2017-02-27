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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 17 лис, 2024 17:53
В мене питання до найрозумніших і найдосвідчених у фінансовій сфері форумчан:
1) яка, на вашу думку, вірогідність замороження банковскіх рахунків населення до закінчення воєнного стану та післявоєнного відновлення України?
2) яка вірогідність подальшої девальвації гривні (якщо так, то які строки девальвації гривні і значення курсу долара)?
3) яка вірогідність знецінення доларів США найближчі два роки, втрати ролі резервної валюти по різним причинам (наприклад, введення CBDC).
4) яка вірогідність заборони населенню мати на руках долари США ? (під різним благородним поводом)
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Нед 17 лис, 2024 18:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 17 лис, 2024 18:13
Yuri_61 написав:
В мене питання до найрозумніших і найдосвідчених у фінансовій сфері форумчан:
1) яка, на вашу думку, вірогідність замороження банковскіх рахунків населення до закінчення воєнного стану та післявоєнного відновлення України?
2) яка вірогідність подальшої девальвації гривні (якщо так, то які сроки девальвації гривні і значення курсу долара)?
3) яка вірогідність знецінення доларів США найближчі два роки?
як Всесвіт виник не цікавить?
1) на поточний момент вірогідність низька
2) долар буде далі девальвувати. строки та значення курсу - це до казкарів. поки є допомога, й в НБУ вистачає ЗВР, й не буде емісії гривні - то девал не вище дохідності гривневих інструментів. тобто до 42 в 2024, до 45-46 - на кінець 2025.
але дуже багато факторів, які можуть змінити картину - іноземна допомога та емісія.
3) щоб знецінився долар, має щось статися. Китай скине своє ЗВР в доларах, масова недовіра до долару (але має ще бути альтернатива), США надрукує ще кілька трлн дол. тому така вірогідність є, але вона мала
ви на це очікували? чи на інструкцію - 29 лютого продати, 31 червня відкупити?
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Додано: Нед 17 лис, 2024 19:17
Shaman написав: Yuri_61 написав:
В мене питання до найрозумніших і найдосвідчених у фінансовій сфері форумчан:
1) яка, на вашу думку, вірогідність замороження банковскіх рахунків населення до закінчення воєнного стану та післявоєнного відновлення України?
2) яка вірогідність подальшої девальвації гривні (якщо так, то які сроки девальвації гривні і значення курсу долара)?
3) яка вірогідність знецінення доларів США найближчі два роки?
як Всесвіт виник не цікавить?
1) на поточний момент вірогідність низька
2) долар буде далі девальвувати. строки та значення курсу - це до казкарів. поки є допомога, й в НБУ вистачає ЗВР, й не буде емісії гривні - то девал не вище дохідності гривневих інструментів. тобто до 42 в 2024, до 45-46 - на кінець 2025.
але дуже багато факторів, які можуть змінити картину - іноземна допомога та емісія.
3) щоб знецінився долар, має щось статися. Китай скине своє ЗВР в доларах, масова недовіра до долару (але має ще бути альтернатива), США надрукує ще кілька трлн дол. тому така вірогідність є, але вона мала
ви на це очікували? чи на інструкцію - 29 лютого продати, 31 червня відкупити?
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Додано: Нед 17 лис, 2024 23:52
Yuri_61 написав:
В мене питання до найрозумніших і найдосвідчених у фінансовій сфері форумчан:
1) яка, на вашу думку, вірогідність замороження банковскіх рахунків населення до закінчення воєнного стану та післявоєнного відновлення України?
2) яка вірогідність подальшої девальвації гривні (якщо так, то які строки девальвації гривні і значення курсу долара)?
3) яка вірогідність знецінення доларів США найближчі два роки, втрати ролі резервної валюти по різним причинам (наприклад, введення CBDC).
4) яка вірогідність заборони населенню мати на руках долари США ? (під різним благородним поводом)
1) как периодически цитировал ДС: "Тиха украинская ночь, НО сало лучше перепрятать". Учитывая заявления о нехватке денег в бюджете и об "общипывании гусей", в т.ч., через повышение налогообложения, замораживание части соц. выплат и выплат некоторым бюджетникам, идеи выплачивать часть дохода облигациями, пр. -- власти могут позариться и на "лишние" деньги на депозитах, заморозив их выплату. Как показывает опыт, напр., 2004, 2008 гг. - когда "шухер" (как говорил Попандопуло) - деньги на текущем счете тоже НЕ снять (вспомните ограничения на выплаты, вводимые проблемными банками, когда народ как на работу ходил в банк, чтобы снять хотя бы еще какой мизер со счета). Т.Е., Я -- НЕ исключаю озвученной в вопросе №1 вероятности (как и вероятных: принудительной конвертации валюты на счетах и выплаты ее эквивалента гривнями по какому-нить заниженному курсу, рисков реструктуризации долгов перед клиентами на неопределенный срок и условиях ИЛИ введения ВА в тот или иной банк, даже который "too big to fall" (на примере АПБ "Украина" и АКБ "ПриватБанк")), ПОЭТОМУ стараюсь на счетах НЕ держать критичные суммы, а лыжи - смазанными (коньки/кеды - на готове).
По 2-3 - согласен с Shaman (да и по №1 - тоже, я ЛИШЬ развил его мысль применительно к себе), уточню лишь, что Китай насколько мне известно - еще ДО эскалации конфликта по Тайваню - стал активно сливать штатовские ЦБ (да и валюту), развивая собственную економику/решая внутренние проблемы, инвестируя в создание материальных запасов, в золото и по всему миру...
По №4: НЕ реально, тем более, применительно к нашему менталитету! Т.е., запрет хотя и (ЧИСТО ГИПОТЕТИЧЕСКИ!) могут ввести, НО это приведет лишь к расцвету "черного рынка" и еще большей коррупции с игнорированием (соотв., обходом) введенного запрета. Даже в ссср хождение инвалюты и банковских металлов, самородных и тех. драгметаллов, хранение незарегистрированного оружия, пр. "предметов, изъятых из гражданского оборота" - тоже были жестко ограничены, вплоть до расстрела за нарушение, НО все равно ограничения - игнорились. Да вспомните хотя бы амнистию капитала от Гетьманцева перед войной! ПОЭТОМУ, как говорил Станиславский: "НЕ верю" (применительно к вероятности введения озвученного в вопросе запрета)!
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Додано: Пон 18 лис, 2024 01:57
Миша-клиент написав:
1) как периодически цитировал ДС: "Тиха украинская ночь, НО сало лучше перепрятать". Учитывая заявления о нехватке денег в бюджете и об "общипывании гусей", в т.ч., через повышение налогообложения, замораживание части соц. выплат и выплат некоторым бюджетникам, идеи выплачивать часть дохода облигациями, пр. -- власти могут позариться и на "лишние" деньги на депозитах, заморозив их выплату. Как показывает опыт, напр., 2004, 2008 гг. - когда "шухер" (как говорил Попандопуло) - деньги на текущем счете тоже НЕ снять (вспомните ограничения на выплаты, вводимые проблемными банками, когда народ как на работу ходил в банк, чтобы снять хотя бы еще какой мизер со счета). Т.Е., Я -- НЕ исключаю озвученной в вопросе №1 вероятности (как и вероятных: принудительной конвертации валюты на счетах и выплаты ее эквивалента гривнями по какому-нить заниженному курсу, рисков реструктуризации долгов перед клиентами на неопределенный срок и условиях ИЛИ введения ВА в тот или иной банк, даже который "too big to fall" (на примере АПБ "Украина" и АКБ "ПриватБанк")), ПОЭТОМУ стараюсь на счетах НЕ держать критичные суммы, а лыжи - смазанными (коньки/кеды - на готове).
А может стоит более настороженно посмотреть на наличные деньги? С крупными суммами наличных тоже может быть несладко - по ним тоже можно закрутить гайки.
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Додано: Пон 18 лис, 2024 08:10
Yuri_61 написав:
В мене питання до найрозумніших і найдосвідчених у фінансовій сфері форумчан:
1) яка, на вашу думку, вірогідність замороження банковскіх рахунків населення до закінчення воєнного стану та післявоєнного відновлення України?
2) яка вірогідність подальшої девальвації гривні (якщо так, то які строки девальвації гривні і значення курсу долара)?
3) яка вірогідність знецінення доларів США найближчі два роки, втрати ролі резервної валюти по різним причинам (наприклад, введення CBDC).
4) яка вірогідність заборони населенню мати на руках долари США ? (під різним благородним поводом)
5) Когда Земля налетит на небесную ось?
4) Я не понимаю, почему это не было сделано весной 22? Теперь уже вряд ли.
3) Вероятность обесценивания 100%. Инфляция - процесс постоянный. Катастрофа, которая приведет к слову мировой финансовой системы пока не просматривается.
2) 100%. Это процесс постоянный. Интенсивность предсказать невозможно.
1) Если Вы не придёте к власти, вероятность стремится к нулю. На сегодняшний день действуют ограничения, которые страхуют от слишком интенсивного оттока. Этого вполне достаточно. Ограничивать так, чтобы остановить оборот денег в экономике, нет никакого смысла.
0) Я Вам уже рекомендовал переход в жидкую валюту. Это вечная ценность. К тому же она способна значительно ослабить состояние тревожности.
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Додано: Пон 18 лис, 2024 08:32
Один я очікую, що рано чи пізно Україна оголосить частковий дефолт по валютним ОВДП (наприклад, в форматі: отримати можна тільки в гривні по курсу НБУ)? І заморозку валютних депозитів / або суттєвого зменшення лімітів на отримання готівки (як знімати з карток в Європі - 250Є в тиждень).
В гривню взагалі не бачу сенсу обмежувати.
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Додано: Пон 18 лис, 2024 09:07
Дюрі-бачі написав:
Один я очікую, що рано чи пізно Україна оголосить частковий дефолт по валютним ОВДП (наприклад, в форматі: отримати можна тільки в гривні по курсу НБУ)? І заморозку валютних депозитів / або суттєвого зменшення лімітів на отримання готівки (як знімати з карток в Європі - 250Є в тиждень).
В гривню взагалі не бачу сенсу обмежувати.
До сих пор старались ограничивать возврат внешних заимствований, а не внутренних. И это правильно.
По внутренним валюта остаётся в стране и входит в оборот.
Если уже решатся на такие действия, нас уже валюта будет интересовать меньше всего. Надеюсь, до этого не дойдет.
Не ставит государство перед собой цель нас обобрать - это ему совершенно не выгодно. Надо доить постоянно, а для этого стоит иногда кормить 😁
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Додано: Пон 18 лис, 2024 10:10
AZTECA написав:
А может стоит более настороженно посмотреть на наличные деньги? С крупными суммами наличных тоже может быть несладко - по ним тоже можно закрутить гайки.
Так уже - несладко! ХОТЯ, ЕСЛИ всякие Крупы (с одной "п") загнали наличный капитал в "белую" для финмона банк. систему и "наинвестировали" земли и недвижимости - значит, существуют варианты! Да и у нас внутри - введены ограничения и на снятие наличных, и на покупку валюты; сбережения на счете - банк может "тормознуть до выяснения", мол "откуда БЫЛИ дровишки"?!
Поэтому, каждый выбирает для себя: ИЛИ принять риски стать "общипанным гусем" НО с безналичной/электронной(?) гривной (которую банк может еще и "заморозить до выяснения") (особенно во время, когда конституция на паузе), ИЛИ - наличные, в т.ч. физические драг. металлы с возможными и реальными рисками и/или ограничениями их использования/перемещения/хранения...
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Додано: Пон 18 лис, 2024 10:52
Yuri_61
1. Нульова
2. 100% - якщо все буде +- як зараз, то до 10% на рік, якщо гірше - то невідомо на скільки
3. Нульова
4. Нульова
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