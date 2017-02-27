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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11694116951169611697
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 10:59

Shaman

:D
Misha_z
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 12:26

  Yuri_61 написав:В мене питання до найрозумніших і найдосвідчених у фінансовій сфері форумчан:
1) яка, на вашу думку, вірогідність замороження банковскіх рахунків населення до закінчення воєнного стану та післявоєнного відновлення України?
2) яка вірогідність подальшої девальвації гривні (якщо так, то які строки девальвації гривні і значення курсу долара)?
3) яка вірогідність знецінення доларів США найближчі два роки, втрати ролі резервної валюти по різним причинам (наприклад, введення CBDC).
4) яка вірогідність заборони населенню мати на руках долари США ? (під різним благородним поводом)

1) 0%. А зачем их замораживать? Ведь эти деньги и сейчас "лежат себе спокойно на счетах".
2) 10% в год. Это очень приблизительно.
3) До 2% в год. Роль резервной валюты будет полностью сохранена.
4) 0%. Для этого надо полностью разорвать отношения с США (кардинальным образом). И превратиться в Северную Корею. Пока что это мало вероятно. :roll:
Victor8
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 12:31

  Victor8 написав:
  Yuri_61 написав:В мене питання до найрозумніших і найдосвідчених у фінансовій сфері форумчан:
1) яка, на вашу думку, вірогідність замороження банковскіх рахунків населення до закінчення воєнного стану та післявоєнного відновлення України?
2) яка вірогідність подальшої девальвації гривні (якщо так, то які строки девальвації гривні і значення курсу долара)?
3) яка вірогідність знецінення доларів США найближчі два роки, втрати ролі резервної валюти по різним причинам (наприклад, введення CBDC).
4) яка вірогідність заборони населенню мати на руках долари США ? (під різним благородним поводом)

1) 0%. А зачем их замораживать? Ведь эти деньги и сейчас "лежат себе спокойно на счетах".
2) 10% в год. Это очень приблизительно.
3) До 2% в год. Роль резервной валюты будет полностью сохранена.
4) 0%. Для этого надо полностью разорвать отношения с США (кардинальным образом). И превратиться в Северную Корею. Пока что это мало вероятно. :roll:

А євро?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 12:52

  Investor_K написав:
  Victor8 написав:
  Yuri_61 написав:В мене питання до найрозумніших і найдосвідчених у фінансовій сфері форумчан:
1) яка, на вашу думку, вірогідність замороження банковскіх рахунків населення до закінчення воєнного стану та післявоєнного відновлення України?
2) яка вірогідність подальшої девальвації гривні (якщо так, то які строки девальвації гривні і значення курсу долара)?
3) яка вірогідність знецінення доларів США найближчі два роки, втрати ролі резервної валюти по різним причинам (наприклад, введення CBDC).
4) яка вірогідність заборони населенню мати на руках долари США ? (під різним благородним поводом)

1) 0%. А зачем их замораживать? Ведь эти деньги и сейчас "лежат себе спокойно на счетах".
2) 10% в год. Это очень приблизительно.
3) До 2% в год. Роль резервной валюты будет полностью сохранена.
4) 0%. Для этого надо полностью разорвать отношения с США (кардинальным образом). И превратиться в Северную Корею. Пока что это мало вероятно. :roll:

А євро?

Есть вероятность, что по евро пойдем к паритету 1,00 / 1,00.
Но, это не точно. :D
Victor8
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