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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 лис, 2024 10:59
Shaman
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Додано: Пон 18 лис, 2024 12:26
Yuri_61 написав:
В мене питання до найрозумніших і найдосвідчених у фінансовій сфері форумчан:
1) яка, на вашу думку, вірогідність замороження банковскіх рахунків населення до закінчення воєнного стану та післявоєнного відновлення України?
2) яка вірогідність подальшої девальвації гривні (якщо так, то які строки девальвації гривні і значення курсу долара)?
3) яка вірогідність знецінення доларів США найближчі два роки, втрати ролі резервної валюти по різним причинам (наприклад, введення CBDC).
4) яка вірогідність заборони населенню мати на руках долари США ? (під різним благородним поводом)
1) 0%. А зачем их замораживать? Ведь эти деньги и сейчас "лежат себе спокойно на счетах".
2) 10% в год. Это очень приблизительно.
3) До 2% в год. Роль резервной валюты будет полностью сохранена.
4) 0%. Для этого надо полностью разорвать отношения с США (кардинальным образом). И превратиться в Северную Корею. Пока что это мало вероятно.
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Victor8
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Додано: Пон 18 лис, 2024 12:31
Victor8 написав: Yuri_61 написав:
В мене питання до найрозумніших і найдосвідчених у фінансовій сфері форумчан:
1) яка, на вашу думку, вірогідність замороження банковскіх рахунків населення до закінчення воєнного стану та післявоєнного відновлення України?
2) яка вірогідність подальшої девальвації гривні (якщо так, то які строки девальвації гривні і значення курсу долара)?
3) яка вірогідність знецінення доларів США найближчі два роки, втрати ролі резервної валюти по різним причинам (наприклад, введення CBDC).
4) яка вірогідність заборони населенню мати на руках долари США ? (під різним благородним поводом)
1) 0%. А зачем их замораживать? Ведь эти деньги и сейчас "лежат себе спокойно на счетах".
2) 10% в год. Это очень приблизительно.
3) До 2% в год. Роль резервной валюты будет полностью сохранена.
4) 0%. Для этого надо полностью разорвать отношения с США (кардинальным образом). И превратиться в Северную Корею. Пока что это мало вероятно.
А євро?
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Investor_K
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Додано: Пон 18 лис, 2024 12:52
Investor_K написав: Victor8 написав: Yuri_61 написав:
В мене питання до найрозумніших і найдосвідчених у фінансовій сфері форумчан:
1) яка, на вашу думку, вірогідність замороження банковскіх рахунків населення до закінчення воєнного стану та післявоєнного відновлення України?
2) яка вірогідність подальшої девальвації гривні (якщо так, то які строки девальвації гривні і значення курсу долара)?
3) яка вірогідність знецінення доларів США найближчі два роки, втрати ролі резервної валюти по різним причинам (наприклад, введення CBDC).
4) яка вірогідність заборони населенню мати на руках долари США ? (під різним благородним поводом)
1) 0%. А зачем их замораживать? Ведь эти деньги и сейчас "лежат себе спокойно на счетах".
2) 10% в год. Это очень приблизительно.
3) До 2% в год. Роль резервной валюты будет полностью сохранена.
4) 0%. Для этого надо полностью разорвать отношения с США (кардинальным образом). И превратиться в Северную Корею. Пока что это мало вероятно.
А євро?
Есть вероятность, что по евро пойдем к паритету 1,00 / 1,00.
Но, это не точно.
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Victor8
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Додано: Пон 18 лис, 2024 13:11
А швейцарський франк є сенс у готівці тримати?
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Додано: Пон 18 лис, 2024 13:28
Investor_K написав:
А швейцарський франк є сенс у готівці тримати?
Швейцарский франк - одна из самых стабильный валют мира.
Там и номиналы разные, есть банкноты от 10 до 1000 франков.
И в Швейцарии (по слухам), даже банкноту 1000 франков принимают "без лишних вопросов".
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Victor8
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Додано: Пон 18 лис, 2024 14:15
Victor8 написав: Investor_K написав:
А швейцарський франк є сенс у готівці тримати?
Швейцарский франк - одна из самых стабильный валют мира.
Там и номиналы разные, есть банкноты от 10 до 1000 франков.
И в Швейцарии (по слухам), даже банкноту 1000 франков принимают "без лишних вопросов".
а не в Швейцарії треба знати, куди продати - не дуже ліквідна валюта
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Додано: Пон 18 лис, 2024 14:17
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Ірина_
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Додано: Пон 18 лис, 2024 14:35
Роксолана Підласа
Комітет з питань бюджету ухвалив проект Держбюджету-2025 до другого читання і вніс фінальні правки до тексту проекту. Далі - голосування в залі в ІІ читанні і в цілому за весь законопроект.
Отже, що ми запропонували змінити:
1. 2 млрд доларів (90 млрд грн) кредитних коштів надійдуть до державного бюджету від Великобританії суто на покриття військових видатків, а саме - закупівлю зброї. Вони відображені по спецфонду зовнішніх запозичень і видатках Міноборони,
2. Залишили 4% ПДФО (крім військового) в громадах (тобто, загалом буде 64% для громад) для розрахунків за комунальні послуги та енергоносії, відповідно, скасовуємо субвенцію обласним бюджетам на покриття різниці в тарифах на 12,2 млрд грн,
3. Дозволили прифронтовим громадам НЕ перераховувати реверс до державного бюджету (загалом 593 млн грн),
4. +128 млн Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia на співфінансування європейського проекту розвитку залізничної інфраструктури, (фактично - залізничного полотна). Співфінансування - обов’язкова умова надання європейських коштів,
5. +277,1 млн грн НАН, зокрема на дослідження у військовій сфері,
6. Виключили можливість політичним партіям купувати військові ОВДП (стаття 49 бюджету),
7. Виключили зобов’язання лікарням тримати гроші на рахунках в Казначействі (пункт 28 прикінцевих положень).
Решта - як подано Урядом.
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Ірина_
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