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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11695116961169711698
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 16:50

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Прийму у подарунок швейцарські франки
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 16:58

  Investor_K написав:Прийму у подарунок швейцарські франки

Вот одно из мнений мировых финансовых экспертов:

"Американский доллар считается самой надёжной валютой в мире. За ним следует швейцарский франк. Оба они входят в число пяти основных мировых резервных валют. Курс швейцарского франка к доллару является одной из важнейших котировок на международном финансовом рынке".

Пока как-то так. :D
Victor8
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 17:07

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Victor8 написав:Американский доллар считается самой надёжной валютой в мире. За ним следует швейцарский франк

в 1945 1 USD = 4.30 CHF.
зараз 1 USD = 0.89 CHF.
От де влада не дуже хоче "общипати народ" через інфляцію
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 17:12

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Чому в банках немає онлайн обміну гривні на швейцарський франк?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 17:31

  Ірина_ написав:Роксолана Підласа

Комітет з питань бюджету ухвалив проект Держбюджету-2025 до другого читання і вніс фінальні правки до тексту проекту. Далі - голосування в залі в ІІ читанні і в цілому за весь законопроект.

Отже, що ми запропонували змінити:

1. 2 млрд доларів (90 млрд грн) кредитних коштів надійдуть до державного бюджету від Великобританії суто на покриття військових видатків, а саме - закупівлю зброї. Вони відображені по спецфонду зовнішніх запозичень і видатках Міноборони,
2. Залишили 4% ПДФО (крім військового) в громадах (тобто, загалом буде 64% для громад) для розрахунків за комунальні послуги та енергоносії, відповідно, скасовуємо субвенцію обласним бюджетам на покриття різниці в тарифах на 12,2 млрд грн,
3. Дозволили прифронтовим громадам НЕ перераховувати реверс до державного бюджету (загалом 593 млн грн),
4. +128 млн Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia на співфінансування європейського проекту розвитку залізничної інфраструктури, (фактично - залізничного полотна). Співфінансування - обов’язкова умова надання європейських коштів,
5. +277,1 млн грн НАН, зокрема на дослідження у військовій сфері,
6. Виключили можливість політичним партіям купувати військові ОВДП (стаття 49 бюджету),
7. Виключили зобов’язання лікарням тримати гроші на рахунках в Казначействі (пункт 28 прикінцевих положень).

Решта - як подано Урядом.


т.е., по расходам на "велике будівництво" (в т.ч., на ремонты админзданий), на телемарафон, на повышение зарплат чиновникам, судьям, прокурорам, силовикам и контролерам Счетной палаты, на инвестняни, прочие сомнительные (как для воюющей страны) выплаты - вопросов для их сокращения НЕ возникло?!

Умилил п.7 - действительно, зачем главврачей больниц контролировать со стороны Госказначейства?! - да они сами (как, напр., главврач "Охмадита") - знают куда/на что и сколько тратить, в каких банках, на каких счетах и условиях размещать средства! Ну и местные громады прифронтовых областей - смогут и дальше (на примере того же Покровска) заниматься благоустройством/озеленением и ремонтом дорог (п.3) вместо строительства укреплений и оборонительных сооружений...
Миша-клиент
 
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