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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 лис, 2024 16:50
Прийму у подарунок швейцарські франки
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Investor_K
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Додано: Пон 18 лис, 2024 16:58
Investor_K написав:
Прийму у подарунок швейцарські франки
Вот одно из мнений мировых финансовых экспертов:
"Американский доллар считается самой надёжной валютой в мире. За ним следует швейцарский франк. Оба они входят в число пяти основных мировых резервных валют. Курс швейцарского франка к доллару является одной из важнейших котировок на международном финансовом рынке".
Пока как-то так.
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Victor8
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Додано: Пон 18 лис, 2024 17:07
Victor8 написав:
Американский доллар считается самой надёжной валютой в мире. За ним следует швейцарский франк
в 1945 1 USD = 4.30 CHF.
зараз 1 USD = 0.89 CHF.
От де влада не дуже хоче "общипати народ" через інфляцію
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Дюрі-бачі
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Додано: Пон 18 лис, 2024 17:12
Чому в банках немає онлайн обміну гривні на швейцарський франк?
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Investor_K
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Додано: Пон 18 лис, 2024 17:31
Ірина_ написав:Роксолана Підласа
Комітет з питань бюджету ухвалив проект Держбюджету-2025 до другого читання і вніс фінальні правки до тексту проекту. Далі - голосування в залі в ІІ читанні і в цілому за весь законопроект.
Отже, що ми запропонували змінити:
1. 2 млрд доларів (90 млрд грн) кредитних коштів надійдуть до державного бюджету від Великобританії суто на покриття військових видатків, а саме - закупівлю зброї. Вони відображені по спецфонду зовнішніх запозичень і видатках Міноборони,
2. Залишили 4% ПДФО (крім військового) в громадах (тобто, загалом буде 64% для громад) для розрахунків за комунальні послуги та енергоносії, відповідно, скасовуємо субвенцію обласним бюджетам на покриття різниці в тарифах на 12,2 млрд грн,
3. Дозволили прифронтовим громадам НЕ перераховувати реверс до державного бюджету (загалом 593 млн грн),
4. +128 млн Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia на співфінансування європейського проекту розвитку залізничної інфраструктури, (фактично - залізничного полотна). Співфінансування - обов’язкова умова надання європейських коштів,
5. +277,1 млн грн НАН, зокрема на дослідження у військовій сфері,
6. Виключили можливість політичним партіям купувати військові ОВДП (стаття 49 бюджету),
7. Виключили зобов’язання лікарням тримати гроші на рахунках в Казначействі (пункт 28 прикінцевих положень).
Решта - як подано Урядом.
т.е., по расходам на "велике будівництво" (в т.ч., на ремонты админзданий), на телемарафон, на повышение зарплат чиновникам, судьям, прокурорам, силовикам и контролерам Счетной палаты, на инвестняни, прочие сомнительные (как для воюющей страны) выплаты - вопросов для их сокращения НЕ возникло?!
Умилил п.7 - действительно, зачем главврачей больниц контролировать со стороны Госказначейства?! - да они сами (как, напр., главврач "Охмадита") - знают куда/на что и сколько тратить, в каких банках, на каких счетах и условиях размещать средства! Ну и местные громады прифронтовых областей - смогут и дальше (на примере того же Покровска) заниматься благоустройством/озеленением и ремонтом дорог (п.3) вместо строительства укреплений и оборонительных сооружений...
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Додано: Пон 18 лис, 2024 20:45
Shaman написав:
3) щоб знецінився долар, має щось статися. Китай скине своє ЗВР в доларах, масова недовіра до долару (але має ще бути альтернатива), США надрукує ще кілька трлн дол. тому така вірогідність є, але вона мала
США і так друкує кілька трильйонів для покриття дифіциту федерального бюджету.
Інфляція в США зараз становить 2.6%, що дуже далеко від 2%.
Імовірний обвал фондового ринку США.
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Denik
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Додано: Пон 18 лис, 2024 20:47
Denik написав: Shaman написав:
3) щоб знецінився долар, має щось статися. Китай скине своє ЗВР в доларах, масова недовіра до долару (але має ще бути альтернатива), США надрукує ще кілька трлн дол. тому така вірогідність є, але вона мала
США і так друкує кілька трильйонів для покриття дифіциту федерального бюджету.
Інфляція в США зараз становить 2.6%, що дуже далеко від 2%.
Імовірний обвал фондового ринку США.
І що робити простій пересічній людині?
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Investor_K
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Додано: Пон 18 лис, 2024 21:11
Victor8 написав: Yuri_61 написав:
В мене питання до найрозумніших і найдосвідчених у фінансовій сфері форумчан:
1) яка, на вашу думку, вірогідність замороження банковскіх рахунків населення до закінчення воєнного стану та післявоєнного відновлення України?
2) яка вірогідність подальшої девальвації гривні (якщо так, то які строки девальвації гривні і значення курсу долара)?
3) яка вірогідність знецінення доларів США найближчі два роки, втрати ролі резервної валюти по різним причинам (наприклад, введення CBDC).
4) яка вірогідність заборони населенню мати на руках долари США ? (під різним благородним поводом)
1) 0%. А зачем их замораживать? Ведь эти деньги и сейчас "лежат себе спокойно на счетах".
2) 10% в год. Это очень приблизительно.
3) До 2% в год. Роль резервной валюты будет полностью сохранена.
4) 0%. Для этого надо полностью разорвать отношения с США (кардинальным образом). И превратиться в Северную Корею. Пока что это мало вероятно.
в КНДР наличный доллар в хорошем ходу, на руках у людей имеется. не знаю, просят ли синий только, или любой проходит
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Додано: Пон 18 лис, 2024 21:27
Дюрі-бачі написав:
Один я очікую, що рано чи пізно Україна оголосить частковий дефолт по валютним ОВДП (наприклад, в форматі: отримати можна тільки в гривні по курсу НБУ)? І заморозку валютних депозитів / або суттєвого зменшення лімітів на отримання готівки (як знімати з карток в Європі - 250Є в тиждень).
ти трохи "опіздав з очікуваннями" ))
якихось 2 місяці тому у України вже був дефолт на 20+ млрд $.
але снімаю шляпу перед Марченко,
це був "ідеальний дефолт" - його майже не було, зарахувалось як "невиконання зобов'язань державою зі списанням частини боргу та продовженням строку виплат за згодою кредиторів"...
але ж є ще волшебна фраза "можем павтаріть" ))
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Додано: Пон 18 лис, 2024 21:38
Investor_K написав: Denik написав: Shaman написав:
3) щоб знецінився долар, має щось статися. Китай скине своє ЗВР в доларах, масова недовіра до долару (але має ще бути альтернатива), США надрукує ще кілька трлн дол. тому така вірогідність є, але вона мала
США і так друкує кілька трильйонів для покриття дифіциту федерального бюджету.
Інфляція в США зараз становить 2.6%, що дуже далеко від 2%.
Імовірний обвал фондового ринку США.
І що робити простій пересічній людині?
Вступати до лав ЗСУ!
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