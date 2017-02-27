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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 лис, 2024 21:41
sergey_stasyuk555 написав:
ти трохи "опіздав з очікуваннями" ))
Ну я якраз виношу готівку із Сенс банку, яка повернулась за ОВДП. Буду як "герой корупційних новин" сидіти із синіми пачками...
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