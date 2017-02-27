sergey_stasyuk555 написав:Дюрі-бачі написав:Один я очікую, що рано чи пізно Україна оголосить частковий дефолт по валютним ОВДП (наприклад, в форматі: отримати можна тільки в гривні по курсу НБУ)? І заморозку валютних депозитів / або суттєвого зменшення лімітів на отримання готівки (як знімати з карток в Європі - 250Є в тиждень).
ти трохи "опіздав з очікуваннями" ))
якихось 2 місяці тому у України вже був дефолт на 20+ млрд $.
Дефолт-то был (хотя некоторые предпочитают говорить, что это и не дефолт никакой), но разве в нём участвовали ОВДП или валютные депозиты в украинских банках? Вроде, ни там ни там не щипали даже нерезидентов. А, как правильно сказано выше, внешние заимствования - это совсем другой мир.