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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11696116971169811699
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 01:40

  sergey_stasyuk555 написав:
  Дюрі-бачі написав:Один я очікую, що рано чи пізно Україна оголосить частковий дефолт по валютним ОВДП (наприклад, в форматі: отримати можна тільки в гривні по курсу НБУ)? І заморозку валютних депозитів / або суттєвого зменшення лімітів на отримання готівки (як знімати з карток в Європі - 250Є в тиждень).

ти трохи "опіздав з очікуваннями" ))
якихось 2 місяці тому у України вже був дефолт на 20+ млрд $.

Дефолт-то был (хотя некоторые предпочитают говорить, что это и не дефолт никакой), но разве в нём участвовали ОВДП или валютные депозиты в украинских банках? Вроде, ни там ни там не щипали даже нерезидентов. А, как правильно сказано выше, внешние заимствования - это совсем другой мир.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 02:53

  Миша-клиент написав:
7. Виключили зобов’язання лікарням тримати гроші на рахунках в Казначействі (пункт 28 прикінцевих положень).

Решта - як подано Урядом.


Умилил п.7 - действительно, зачем главврачей больниц контролировать со стороны Госказначейства?! - да они сами (как, напр., главврач "Охмадита") - знают куда/на что и сколько тратить, в каких банках, на каких счетах и условиях размещать средства!

Теоретизуєте?.. Вважаєте, казначейство це структура для контролю?.. :)
На практиці різниця в тому, що лікарня за поставлений товар платить за два дні, а якась там рада з рахунком у казначействі за два місяці. Звісно ж, всі два місяці сидять і "контролюють", ага...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 02:55

  smdtranz написав:в КНДР наличный доллар в хорошем ходу, на руках у людей имеется. не знаю, просят ли синий только, или любой проходит :mrgreen:

І багато ходить?.. Десь писали, що там середня ЗП $3 на місяць
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 03:10

  sergey_sryvkin написав:І багато ходить?.. Десь писали, що там середня ЗП $3 на місяць

Ну у нас средняя ЗП тоже не миллионы, а заходишь в комнату к рядовому нищему врачу, а там всё пачками долларов завалено :roll:
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 03:25

  sergey_sryvkin написав:
  smdtranz написав:в КНДР наличный доллар в хорошем ходу, на руках у людей имеется. не знаю, просят ли синий только, или любой проходит :mrgreen:

І багато ходить?.. Десь писали, що там середня ЗП $3 на місяць


официально да, правда не 3, а где-то 40
только там есть огромный теневой сектор начиная от ловли рыбы и заканчивая добычей золота. и все за доллар, включая недвижимость в столице.
smdtranz
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