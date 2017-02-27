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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 лис, 2024 01:40
sergey_stasyuk555 написав: Дюрі-бачі написав:
Один я очікую, що рано чи пізно Україна оголосить частковий дефолт по валютним ОВДП (наприклад, в форматі: отримати можна тільки в гривні по курсу НБУ)? І заморозку валютних депозитів / або суттєвого зменшення лімітів на отримання готівки (як знімати з карток в Європі - 250Є в тиждень).
ти трохи "опіздав з очікуваннями" ))
якихось 2 місяці тому у України вже був дефолт на 20+ млрд $.
Дефолт-то был (хотя некоторые предпочитают говорить, что это и не дефолт никакой), но разве в нём участвовали ОВДП или валютные депозиты в украинских банках? Вроде, ни там ни там не щипали даже нерезидентов. А, как правильно сказано выше, внешние заимствования - это совсем другой мир.
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Додано: Вів 19 лис, 2024 02:53
Миша-клиент написав:
7. Виключили зобов’язання лікарням тримати гроші на рахунках в Казначействі (пункт 28 прикінцевих положень).
Решта - як подано Урядом.
Умилил п.7 - действительно, зачем главврачей больниц контролировать со стороны Госказначейства?! - да они сами (как, напр., главврач "Охмадита") - знают куда/на что и сколько тратить, в каких банках, на каких счетах и условиях размещать средства!
Теоретизуєте?.. Вважаєте, казначейство це структура для контролю?..
На практиці різниця в тому, що лікарня за поставлений товар платить за два дні, а якась там рада з рахунком у казначействі за два місяці. Звісно ж, всі два місяці сидять і "контролюють", ага...
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Додано: Вів 19 лис, 2024 02:55
smdtranz написав:
в КНДР наличный доллар в хорошем ходу, на руках у людей имеется. не знаю, просят ли синий только, или любой проходит
І багато ходить?.. Десь писали, що там середня ЗП $3 на місяць
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Додано: Вів 19 лис, 2024 03:10
sergey_sryvkin написав:
І багато ходить?.. Десь писали, що там середня ЗП $3 на місяць
Ну у нас средняя ЗП тоже не миллионы, а заходишь в комнату к рядовому нищему врачу, а там всё пачками долларов завалено
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Додано: Вів 19 лис, 2024 03:25
sergey_sryvkin написав: smdtranz написав:
в КНДР наличный доллар в хорошем ходу, на руках у людей имеется. не знаю, просят ли синий только, или любой проходит
І багато ходить?.. Десь писали, що там середня ЗП $3 на місяць
официально да, правда не 3, а где-то 40
только там есть огромный теневой сектор начиная от ловли рыбы и заканчивая добычей золота. и все за доллар, включая недвижимость в столице.
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