RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11696116971169811699
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 01:40

  sergey_stasyuk555 написав:
  Дюрі-бачі написав:Один я очікую, що рано чи пізно Україна оголосить частковий дефолт по валютним ОВДП (наприклад, в форматі: отримати можна тільки в гривні по курсу НБУ)? І заморозку валютних депозитів / або суттєвого зменшення лімітів на отримання готівки (як знімати з карток в Європі - 250Є в тиждень).

ти трохи "опіздав з очікуваннями" ))
якихось 2 місяці тому у України вже був дефолт на 20+ млрд $.

Дефолт-то был (хотя некоторые предпочитают говорить, что это и не дефолт никакой), но разве в нём участвовали ОВДП или валютные депозиты в украинских банках? Вроде, ни там ни там не щипали даже нерезидентов. А, как правильно сказано выше, внешние заимствования - это совсем другой мир.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4890
З нами з: 23.03.18
Подякував: 37 раз.
Подякували: 562 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 02:53

  Миша-клиент написав:
7. Виключили зобов’язання лікарням тримати гроші на рахунках в Казначействі (пункт 28 прикінцевих положень).

Решта - як подано Урядом.


Умилил п.7 - действительно, зачем главврачей больниц контролировать со стороны Госказначейства?! - да они сами (как, напр., главврач "Охмадита") - знают куда/на что и сколько тратить, в каких банках, на каких счетах и условиях размещать средства!

Теоретизуєте?.. Вважаєте, казначейство це структура для контролю?.. :)
На практиці різниця в тому, що лікарня за поставлений товар платить за два дні, а якась там рада з рахунком у казначействі за два місяці. Звісно ж, всі два місяці сидять і "контролюють", ага...
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2148
З нами з: 19.02.14
Подякував: 594 раз.
Подякували: 628 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 02:55

  smdtranz написав:в КНДР наличный доллар в хорошем ходу, на руках у людей имеется. не знаю, просят ли синий только, или любой проходит :mrgreen:

І багато ходить?.. Десь писали, що там середня ЗП $3 на місяць
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2148
З нами з: 19.02.14
Подякував: 594 раз.
Подякували: 628 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 03:10

  sergey_sryvkin написав:І багато ходить?.. Десь писали, що там середня ЗП $3 на місяць

Ну у нас средняя ЗП тоже не миллионы, а заходишь в комнату к рядовому нищему врачу, а там всё пачками долларов завалено :roll:
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4890
З нами з: 23.03.18
Подякував: 37 раз.
Подякували: 562 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 03:25

  sergey_sryvkin написав:
  smdtranz написав:в КНДР наличный доллар в хорошем ходу, на руках у людей имеется. не знаю, просят ли синий только, или любой проходит :mrgreen:

І багато ходить?.. Десь писали, що там середня ЗП $3 на місяць


официально да, правда не 3, а где-то 40
только там есть огромный теневой сектор начиная от ловли рыбы и заканчивая добычей золота. и все за доллар, включая недвижимость в столице.
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 484
З нами з: 05.08.13
Подякував: 10 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 11:08

  moveton написав:
  sergey_sryvkin написав:І багато ходить?.. Десь писали, що там середня ЗП $3 на місяць

Ну у нас средняя ЗП тоже не миллионы, а заходишь в комнату к рядовому нищему врачу, а там всё пачками долларов завалено :roll:

й докидаєш свою пачку? :mrgreen:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7438
З нами з: 29.09.19
Подякував: 689 раз.
Подякували: 1539 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 12:13

  Denik написав:
  Shaman написав:3) щоб знецінився долар, має щось статися. Китай скине своє ЗВР в доларах, масова недовіра до долару (але має ще бути альтернатива), США надрукує ще кілька трлн дол. тому така вірогідність є, але вона мала

США і так друкує кілька трильйонів для покриття дифіциту федерального бюджету.
Інфляція в США зараз становить 2.6%, що дуже далеко від 2%.
Імовірний обвал фондового ринку США.


так они ДРУКУЮТЬ в основном для "внешнего употребления", себе для обращения наличными - оставляя мелкие купюры! (Вон в наших обменках: сотки, а если вдруг мелкими - то продают со скидкой, кассиры предлагают их извиняясь! И у той же Крупы на фото - один крупняк!) НУ а наличку - продают банкам других стран (той же Украине) за безнал, которым и инвестируют, и финансируют (напр., свой ВПК, продавая в Украину списанное/подлежащее утилизации вооружение по рыночной цене или выдавая кредиты)...

ПОЛЮБЭ (резюмируя) их инфляция - на порядок меньше нашей, в т.ч. благодаря тому что бакс - мировая валюта, средство межд. платежа, накопления и образования сокровищ (сотками наличных в странах третьего мира).
Миша-клиент
 
Повідомлень: 669
З нами з: 02.11.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 12:19

  sergey_sryvkin написав:
  Миша-клиент написав:
7. Виключили зобов’язання лікарням тримати гроші на рахунках в Казначействі (пункт 28 прикінцевих положень).

Решта - як подано Урядом.


Умилил п.7 - действительно, зачем главврачей больниц контролировать со стороны Госказначейства?! - да они сами (как, напр., главврач "Охмадита") - знают куда/на что и сколько тратить, в каких банках, на каких счетах и условиях размещать средства!

Теоретизуєте?.. Вважаєте, казначейство це структура для контролю?.. :)
На практиці різниця в тому, що лікарня за поставлений товар платить за два дні, а якась там рада з рахунком у казначействі за два місяці. Звісно ж, всі два місяці сидять і "контролюють", ага...


Да нет, сталкивался когда-то: платежку на казначейство готовит ГОЛОВНЫЙ РОЗПОРЯДНИК КОШТИВ (министр, ну, может и.о., зам какой-нить, для которого нужно еще ее обосновать (согласовав, побегав по кабинетам министерства, собирая подписи, "приделав ножки").

А с новациями - будет платить быстрее, за долю отката!
Миша-клиент
 
Повідомлень: 669
З нами з: 02.11.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 12:27

  Миша-клиент написав:Да нет, сталкивался когда-то: платежку на казначейство готовит ГОЛОВНЫЙ РОЗПОРЯДНИК КОШТИВ (министр, ну, может и.о., зам какой-нить, для которого нужно еще ее обосновать (согласовав, побегав по кабинетам министерства, собирая подписи, "приделав ножки").

Шо прям цілий міністр чи зам сидить, і бігає по кабінетах з тисячами платіжок на день?.. і кожну з них "контролює"?..
  Миша-клиент написав:А с новациями - будет платить быстрее, за долю отката!

Новація, як я розумію, полягала в тому, щоб загнати лікарні в казначейство.
А зовсім не в тому, щоб їх звідти випустити.
На щастя, не пройшло.
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2148
З нами з: 19.02.14
Подякував: 594 раз.
Подякували: 628 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 13:30

  AZTECA написав:А может стоит более настороженно посмотреть на наличные деньги? С крупными суммами наличных тоже может быть несладко - по ним тоже можно закрутить гайки.
або й не гайки - а викрутить руки, в натурі
flysoulfly
 
Повідомлень: 5531
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1758 раз.
Подякували: 309 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 11696116971169811699
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3477, 3478, 3479
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34786 37176635
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 лис, 2024 11:20
vitaxa2006
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 198, 199, 200
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1999 13329577
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 лис, 2024 15:33
Faceless
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23242215
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7007)
19.11.2024 12:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.