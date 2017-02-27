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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11697116981169911700
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 13:53

в гори

Курс іде в гори?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 13:59

  flyman написав:Курс іде в гори?
вах! где ті відиш гори, дарагой?
разве ета гори, да?!?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 15:01

  Investor_K написав:
  Denik написав:
  Shaman написав:3) щоб знецінився долар, має щось статися. Китай скине своє ЗВР в доларах, масова недовіра до долару (але має ще бути альтернатива), США надрукує ще кілька трлн дол. тому така вірогідність є, але вона мала

США і так друкує кілька трильйонів для покриття дифіциту федерального бюджету.
Інфляція в США зараз становить 2.6%, що дуже далеко від 2%.
Імовірний обвал фондового ринку США.

І що робити простій пересічній людині?

Панды перед тем как впасть в срачку до отвалу наедают себе бока на бамбуке
На Трое есть бамбуковые рощи?
барабашов
 
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