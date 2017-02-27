|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 лис, 2024 13:53
Курс іде в гори?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 37270
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1592 раз.
- Подякували: 2799 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Вів 19 лис, 2024 13:59
flyman написав:
Курс іде в гори?
вах! где ті відиш гори, дарагой?
разве ета гори, да?!?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5534
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1758 раз.
- Подякували: 309 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 19 лис, 2024 15:01
Investor_K написав: Denik написав: Shaman написав:
3) щоб знецінився долар, має щось статися. Китай скине своє ЗВР в доларах, масова недовіра до долару (але має ще бути альтернатива), США надрукує ще кілька трлн дол. тому така вірогідність є, але вона мала
США і так друкує кілька трильйонів для покриття дифіциту федерального бюджету.
Інфляція в США зараз становить 2.6%, що дуже далеко від 2%.
Імовірний обвал фондового ринку США.
І що робити простій пересічній людині?
Панды перед тем как впасть в срачку до отвалу наедают себе бока на бамбуке
На Трое есть бамбуковые рощи?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 4519
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 284 раз.
- Подякували: 352 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|34786
|37176743
|
|
|1999
|13329600
|
|
|7978
|23242230
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|