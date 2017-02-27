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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11697116981169911700
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 13:53

в гори

Курс іде в гори?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 13:59

  flyman написав:Курс іде в гори?
вах! где ті відиш гори, дарагой?
разве ета гори, да?!?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 15:01

  Investor_K написав:
  Denik написав:
  Shaman написав:3) щоб знецінився долар, має щось статися. Китай скине своє ЗВР в доларах, масова недовіра до долару (але має ще бути альтернатива), США надрукує ще кілька трлн дол. тому така вірогідність є, але вона мала

США і так друкує кілька трильйонів для покриття дифіциту федерального бюджету.
Інфляція в США зараз становить 2.6%, що дуже далеко від 2%.
Імовірний обвал фондового ринку США.

І що робити простій пересічній людині?

Панды перед тем как впасть в срачку до отвалу наедают себе бока на бамбуке
На Трое есть бамбуковые рощи?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 18:16

  flysoulfly написав:
  AZTECA написав:А может стоит более настороженно посмотреть на наличные деньги? С крупными суммами наличных тоже может быть несладко - по ним тоже можно закрутить гайки.
або й не гайки - а викрутить руки і... , в натурі


НУ-у-у, ЕСЛИ так рассуждать, ТО с паяльником в одном месте - не только наличку отдашь, НО и обнулишь все свои счета (перекинув бабки на счета бомжей), да еще и оформишь у "черного нотариса" "генералку" на бомжа на распоряжение остальным имуществом!
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 18:19

  барабашов написав:Панды перед тем как впасть в срачку до отвалу наедают себе бока на бамбуке
На Трое есть бамбуковые рощи?


Нет, только озера с ивами вокруг них... : (
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 18:22

  flyman написав:Курс іде в гори?


так на этой странице внизу - стрелочки на межбанке вниз!
Да и на меняле - тоже!
Миша-клиент
 
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