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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 лис, 2024 17:11
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:Чи очікувати стрибка курсу долара до гривні після приходу Трампа
Чи може перемога Трампа стати причиною коливання курсу долара в Україні? Як це вплине на нашу економіку та фінансову стабільність? Діліться думками!
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Ірина_
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Додано: Сер 20 лис, 2024 17:26
Евро посыпался. Юнекс сегодня прислал, что продаёт по 43,70, да и др. смотрю опустили курс до 43,80. Так и до 43 можем дойти к концу мес..
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Игорь Алексеевич
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