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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11698116991170011701
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 17:11

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 17:26

Евро посыпался. Юнекс сегодня прислал, что продаёт по 43,70, да и др. смотрю опустили курс до 43,80. Так и до 43 можем дойти к концу мес..
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 18:34

  Игорь Алексеевич написав:Евро посыпался. Юнекс сегодня прислал, что продаёт по 43,70, да и др. смотрю опустили курс до 43,80. Так и до 43 можем дойти к концу мес..

Если евро в паре с долларом США пойдет к соотношению 1,03 - то 43,00 грн за евро (продажа, наличный) очень даже может быть.
Из Евро зоны сейчас каждый день только плохие новости.
Соответственно, это сказывается в итоге на курсе евро.
Victor8
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