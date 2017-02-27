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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 лис, 2024 17:11
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:Чи очікувати стрибка курсу долара до гривні після приходу Трампа
Чи може перемога Трампа стати причиною коливання курсу долара в Україні? Як це вплине на нашу економіку та фінансову стабільність? Діліться думками!
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Ірина_
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Додано: Сер 20 лис, 2024 17:26
Евро посыпался. Юнекс сегодня прислал, что продаёт по 43,70, да и др. смотрю опустили курс до 43,80. Так и до 43 можем дойти к концу мес..
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 20 лис, 2024 18:34
Игорь Алексеевич написав:
Евро посыпался. Юнекс сегодня прислал, что продаёт по 43,70, да и др. смотрю опустили курс до 43,80. Так и до 43 можем дойти к концу мес..
Если евро в паре с долларом США пойдет к соотношению 1,03 - то 43,00 грн за евро (продажа, наличный) очень даже может быть.
Из Евро зоны сейчас каждый день только плохие новости.
Соответственно, это сказывается в итоге на курсе евро.
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Victor8
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Додано: Сер 20 лис, 2024 20:35
Ничего существенного.
Что касается новых ограничений, это вполне обычная возня тех, кто пытается обойти правила, и тех, кто пытается этому воспрепятствовать. Эта музыка будет вечной.
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Сибарит
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Додано: Сер 20 лис, 2024 20:38
Игорь Алексеевич написав:
Евро посыпался. Юнекс сегодня прислал, что продаёт по 43,70, да и др. смотрю опустили курс до 43,80. Так и до 43 можем дойти к концу мес..
Это не "Евро посыпался", а (мониторя также и GBP) - бакс укрепился после победы Трампа (или даже отыграл свое проседание на неопределенности выборов в Штатах).
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Миша-клиент
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