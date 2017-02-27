Вісім днів інтенсивної роботи з місією МВФ в Києві приніс нам бажаний результат – досягнуто угоди на рівні персоналу (SLA) щодо шостого перегляду програми EFF.

Рада МВФ розгляне шостий перегляд програми у грудні, тож до кінця року Україна має можливість отримати ще один транш обсягом близько 1,1 млрд дол. США.



У своїй комунікації за підсумками місії Фонд відзначав високий ступінь виконання програми: усі структурні маяки та кількісні критерії ефективності зі строком на кінець вересня – виконано. Зокрема, НБУ виконав структурний маяк щодо проведення оцінки основних фінансових і операційних ризиків для фінансової стабільності за різних несприятливих сценаріїв розвитку подій та оновлення відповідного плану дій.

Місія також засвідчила прогрес у виконанні структурних маяків, закріплених за НБУ, термін яких наближається. Це маяки щодо впровадження методології оцінки наглядових ризиків для формулювання пріоритетів наглядової діяльності, а також спільний з ФГВФО та Міністерством фінансів України про підготовку рамкової програми фінансового оздоровлення банків.



Ми досягли домовленостей про подальші заходи політики та реформи, мета яких – забезпечення макроекономічної стабільності в умовах війни.

Детально проаналізували макроекономічну рамку на 2025 рік. Зовнішнє фінансування відіграє ключову роль. Тут важливо відзначити, що МВФ і далі враховує в майбутній зовнішній підтримці реалізацію механізму ERA, за яким Україна має отримати 50 млрд дол. США.



Водночас маємо продовжувати зусилля з активізації внутрішніх джерел, реалізуючи Національну стратегію доходів. Це одне із важливих завдань для країни.

Процентна та валютна-курсова політика НБУ отримали схвальний відгук експертів Фонду. Зважаючи на ризики зростання інфляції, пауза в циклі зниження облікової ставки є доречною. Ба більше, за подальшої реалізації проінфляційних ризиків та загрози розбалансування очікувань ми будемо готові її підвищити.

Обмінний курс має і надалі виконувати роль амортизатора шоків та пристосовуватися до фундаментальних ринкових змін, а міжнародні резерви – підтримуватися на достатньому рівні, враховуючи ризики.



Зберігатимемо також виважений та поетапний підхід до пом’якшення валютних обмежень (у поєднанні з постійним ретельним моніторингом) відповідно до Стратегії пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування. Валютна лібералізація узгоджуватиметься із загальним напрямом монетарної політики.

Резюме щодо фінансового сектору теж однозначне: він є стабільним і ліквідним, реформи продовжуються швидкими темпами. Завданнями надалі – зміцнення системи оздоровлення банків, планування на випадок непередбачуваних ситуацій та нагляд на основі оцінки ризиків.