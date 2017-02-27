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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 22 лис, 2024 17:15
Игорь Алексеевич написав:
Да нет дол. более спокойно, всего 0,06коп. вверх. Это не критично. А вот у евро пока перспектив нет. И это ещё Трамп не у Власти.
Пара EUR/USD уверенно движется к отметке 1,03.
После закрепления на этом уровне, есть вероятность, что EUR/USD пойдет еще ниже - к 1,00.
Предпосылок для этого, очень много.
Пока как-то так.
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Victor8
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 18:00
Victor8 написав:
Пара EUR/USD уверенно движется к отметке 1,03.
После закрепления на этом уровне, есть вероятность, что EUR/USD пойдет еще ниже - к 1,00.
Предпосылок для этого, очень много.
Пока как-то так.
Те, що відбувається з євро та економікою Єврозони - це якраз і є м'яка просадка через підвищення облікових ставок. А в США просто "ейфорія" перед кризою, бо дифіцит федерального бюджета так і лишається понад 6% від ВВП.
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Denik
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Додано: Суб 23 лис, 2024 01:25
Якщо просяде євро нижче 1 треба трапитись по повній.... Таке вже було в 22 році. Я не жалію
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ihorsic
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