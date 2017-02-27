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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11699117001170111702
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 17:15

  Игорь Алексеевич написав:
  Yuri_61 написав:Игорь Алексеевич
а на МБ НБУ долар вверх погнав жахливими темпами
https://minfin.com.ua/ua/currency/mb/

Да нет дол. более спокойно, всего 0,06коп. вверх. Это не критично. А вот у евро пока перспектив нет. И это ещё Трамп не у Власти.

Пара EUR/USD уверенно движется к отметке 1,03.
После закрепления на этом уровне, есть вероятность, что EUR/USD пойдет еще ниже - к 1,00.
Предпосылок для этого, очень много.
Пока как-то так.
Victor8
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 18:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Victor8 написав:Пара EUR/USD уверенно движется к отметке 1,03.
После закрепления на этом уровне, есть вероятность, что EUR/USD пойдет еще ниже - к 1,00.
Предпосылок для этого, очень много.
Пока как-то так.

Те, що відбувається з євро та економікою Єврозони - це якраз і є м'яка просадка через підвищення облікових ставок. А в США просто "ейфорія" перед кризою, бо дифіцит федерального бюджета так і лишається понад 6% від ВВП.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 01:25

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Якщо просяде євро нижче 1 треба трапитись по повній.... Таке вже було в 22 році. Я не жалію
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 19:50

  ihorsic написав: Я не жалію
:shock: злили всі ті € десь ПА1,12 ? :?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 20:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Виникло запитання: чому коли просідає курс москалського рубля то синхронно з ним і просідає курс Казахського тенге?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 23:35

  Дюрі-бачі написав:Виникло запитання: чому коли просідає курс москалського рубля то синхронно з ним і просідає курс Казахського тенге?


повязаний між ними торговий оборот?
У нас також колись і гривня з рублем коливалися синхронно...
Миша-клиент
 
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