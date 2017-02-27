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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 лис, 2024 19:27
НБУ курс долара вверх погнав з великою злістю
До кінця цього тижня, імхо, долар подорожчає від 50 копійок до гривні
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Yuri_61
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Додано: Вів 26 лис, 2024 11:49
Yuri_61 написав:
НБУ курс долара вверх погнав з великою злістю
До кінця цього тижня, імхо, долар подорожчає від 50 копійок до гривні
Почався розігрів. Де зупиниться рОкета? 42.5 чи всеж +-43?
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ihorsic
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Додано: Вів 26 лис, 2024 11:55
ihorsic написав: Yuri_61 написав:
НБУ курс долара вверх погнав з великою злістю
До кінця цього тижня, імхо, долар подорожчає від 50 копійок до гривні
Почався розігрів. Де зупиниться рОкета? 42.5 чи всеж +-43?
Краще б знати, де зупиниться ріст цін на продукти і скільки часу ті ціни протримаються?
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