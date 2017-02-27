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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11700117011170211703
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 19:27

Re: Валютний ринок в контексті ДС

НБУ курс долара вверх погнав з великою злістю
До кінця цього тижня, імхо, долар подорожчає від 50 копійок до гривні
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 11:49

  Yuri_61 написав:НБУ курс долара вверх погнав з великою злістю
До кінця цього тижня, імхо, долар подорожчає від 50 копійок до гривні

Почався розігрів. Де зупиниться рОкета? 42.5 чи всеж +-43?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 11:55

Загадки чорних дір))

  ihorsic написав:
  Yuri_61 написав:НБУ курс долара вверх погнав з великою злістю
До кінця цього тижня, імхо, долар подорожчає від 50 копійок до гривні

Почався розігрів. Де зупиниться рОкета? 42.5 чи всеж +-43?

Краще б знати, де зупиниться ріст цін на продукти і скільки часу ті ціни протримаються? :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 13:16

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Гривня буде стабільною протягом грудня? Чого очікувати від курсу долара

Чи вірите Ви, що курс долара залишається стабільним до кінця року? Поділіться, будь ласка, в коментарях.
Ірина_
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