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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 лис, 2024 19:27
НБУ курс долара вверх погнав з великою злістю
До кінця цього тижня, імхо, долар подорожчає від 50 копійок до гривні
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Yuri_61
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Додано: Вів 26 лис, 2024 11:49
Yuri_61 написав:
НБУ курс долара вверх погнав з великою злістю
До кінця цього тижня, імхо, долар подорожчає від 50 копійок до гривні
Почався розігрів. Де зупиниться рОкета? 42.5 чи всеж +-43?
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ihorsic
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Додано: Вів 26 лис, 2024 11:55
ihorsic написав: Yuri_61 написав:
НБУ курс долара вверх погнав з великою злістю
До кінця цього тижня, імхо, долар подорожчає від 50 копійок до гривні
Почався розігрів. Де зупиниться рОкета? 42.5 чи всеж +-43?
Краще б знати, де зупиниться ріст цін на продукти і скільки часу ті ціни протримаються?
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Додано: Вів 26 лис, 2024 13:16
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:Гривня буде стабільною протягом грудня? Чого очікувати від курсу долара
Чи вірите Ви, що курс долара залишається стабільним до кінця року? Поділіться, будь ласка, в коментарях.
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Ірина_
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Додано: Вів 26 лис, 2024 15:22
ihorsic написав: Yuri_61 написав:
НБУ курс долара вверх погнав з великою злістю
До кінця цього тижня, імхо, долар подорожчає від 50 копійок до гривні
Почався розігрів. Де зупиниться рОкета? 42.5 чи всеж +-43?
з чого вирішили що ракета чи розігрів, а не звичайні коливання?
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Shaman
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Додано: Вів 26 лис, 2024 16:10
Богдан Данилишин
Про інфляцію та заробітну плату
У листопаді продовжується скорочення кредитного портфеля бізнесу. За 18 днів листопада портфель скоротився на 2,1 млрд.грн, (мінус 0,1%).
Мінекономіки розраховує "небазову" інфляцію (тобто інфляцію , що викликана адміністративно, або в інший неринковий спосіб) , Її приріст за рік +11,7% проти +8,3% приросту базової інфляції і +9,7% приросту загальної інфляції.
Тобто домінують немонетарні чинники інфляції - тарифи. А не зарплати, як розказують у НБУ. Не говорячи вже про те, що зарплати пріоритетно пішли на покупку валюти, а не на споживчий ринок.
Гривневі ціни можуть розганятися лише гривневими наявними коштами. Якщо населення витрачає гривневі зарплати на купівлю валюти, то, відповідно, воно уже не зможе використати ці кошти на купівлю споживчих товарів за «гривневими» цінами.
В 2024 р. населення в 3 рази збільшило викуп іноземної валюти, викупивши за 10 місяців 9,6 млрд. дол. (Перш за все завдяки «успішній» політиці валютної лібералізації, яка розбалансувала валютні очікування населення).
Якщо взяти Фонд оплати праці (разом з військовими) за 2024 р. (за оцінкою МЕ) та змінусувати нетто-купівлю валюти населенням, то виявиться що гривневий фонд оплати праці СКОРОТИВСЯ у 2024 р. на 5,6%, а реальний ФОП (за мінусом інфляції) –аж на 11%!
Тобто "зарплатна" гривня на руках у населення реально зменшилась у 2024 році!
Вкиди про "зарплатну" інфляцію - це цілеспрямована дезінформація суспільства та партнерів з метою проведення вигідної банкам монетарної політики.
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Ірина_
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Додано: Вів 26 лис, 2024 16:19
О перспективах евро...
В Германии разразился автомобильный кризис: никто не покупает новые машины.
Об этом пишет таблоид Bild.
На логистической площадке CAT Automobillogistik в Эссене скопилось около шести тысяч новых не проданных автомобилей. Дорогие модели Volkswagen, Audi и электрокары стоят по полгода, некоторые даже больше года.
Один из работников площадки признался, что "никогда раньше не сталкивался с чем-то подобным", хотя трудится на этом месте уже более десяти лет.
"Автомобили только привозят, но почти никто на них не уезжает", - рассказал он журналистам.
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Victor8
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Додано: Вів 26 лис, 2024 18:40
чи хтось в курсі, шо там зараз на міжбанку, хоч трохи? чи виходить нацбанк і чи щось продає чи ні? он 2й день після обіду хтось воду каламутить, до обіду більш-менш стабільно. зазвичай основні торги (і суми) завершувалися до обіду, після обіду гравці по менше торгували, хз як воно зараз.
зараз би зведення ДС не завадили. шкода, що його впавший стяг ніхто не може підхопити. а то залишилися тут переважно "свідки" стартів (чи фальштартів) ракет.
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wild.tomcat
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Додано: Вів 26 лис, 2024 19:21
НБУ по злому курс никомунепотрібного вверх гонит.
Имхо, цель 54 грн. за 1$
А то даже как то не прилично, что курс долара хотя бы минимум в два раза не поднять, война всё таки, скажите спасибо, что не в 5 раз или в 10 раз с последующей деноминацией, как всегда это было в истории воюющей страны
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Yuri_61
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Додано: Вів 26 лис, 2024 19:33
Yuri_61 написав:НБУ по злому курс никомунепотрібного вверх гонит.
Имхо, цель 54 грн. за 1$
Якесь просто роздвоєння особистості то 34, то 54, вже якось визначтесь
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Zochan
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