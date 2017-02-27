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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11701117021170311704
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 20:12

  Zochan написав:
Yuri_61 написав:НБУ по злому курс никомунепотрібного вверх гонит.
Имхо, цель 54 грн. за 1$

Якесь просто роздвоєння особистості то 34, то 54, вже якось визначтесь


напевно вийде середнє :mrgreen:
я ж і кажу, одні "свідки", і дуже мало тих, щоб хоч щось адекватного написали
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