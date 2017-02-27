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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 26 лис, 2024 20:12
Zochan написав:
Yuri_61 написав:НБУ по злому курс никомунепотрібного вверх гонит.
Имхо, цель 54 грн. за 1$
Якесь просто роздвоєння особистості то 34, то 54, вже якось визначтесь
напевно вийде середнє
я ж і кажу, одні "свідки", і дуже мало тих, щоб хоч щось адекватного написали
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Додано: Вів 26 лис, 2024 21:51
Якщо комусь цікаво:
Дружина замовила СИНІ $$ в банку А (завершився конвертдепо в монобанку) - все одно зробили по-своєму - дали 1к синіми і 0,5К - сірими.
Аналогічно замовила СИНІ в банку Л - так і видали 2,4К синіми
(завтра другу частину забирає, бо самі знаєте що в 1день еквівалент в 100Кгрн)
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Додано: Вів 26 лис, 2024 21:56
Успіх Я в Сенсі забрав багато синіх $ із ОВДП, жодного білого...
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Дюрі-бачі
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Додано: Вів 26 лис, 2024 22:01
Дюрі-бачі написав:Успіх
Я в Сенсі забрав багато синіх $ із ОВДП, жодного білого...
Цікаво, якими Приват видає?
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