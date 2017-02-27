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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 26 лис, 2024 20:12
Zochan написав:
Yuri_61 написав:НБУ по злому курс никомунепотрібного вверх гонит.
Имхо, цель 54 грн. за 1$
Якесь просто роздвоєння особистості то 34, то 54, вже якось визначтесь
напевно вийде середнє
я ж і кажу, одні "свідки", і дуже мало тих, щоб хоч щось адекватного написали
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wild.tomcat
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Додано: Вів 26 лис, 2024 21:51
Якщо комусь цікаво:
Дружина замовила СИНІ $$ в банку А (завершився конвертдепо в монобанку) - все одно зробили по-своєму - дали 1к синіми і 0,5К - сірими.
Аналогічно замовила СИНІ в банку Л - так і видали 2,4К синіми
(завтра другу частину забирає, бо самі знаєте що в 1день еквівалент в 100Кгрн)
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Додано: Вів 26 лис, 2024 21:56
Успіх Я в Сенсі забрав багато синіх $ із ОВДП, жодного білого...
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Дюрі-бачі
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Додано: Вів 26 лис, 2024 22:01
Дюрі-бачі написав:Успіх
Я в Сенсі забрав багато синіх $ із ОВДП, жодного білого...
Цікаво, якими Приват видає?
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Додано: Вів 26 лис, 2024 23:32
wild.tomcat написав:
чи хтось в курсі, шо там зараз на міжбанку, хоч трохи? чи виходить нацбанк і чи щось продає чи ні? он 2й день після обіду хтось воду каламутить, до обіду більш-менш стабільно. зазвичай основні торги (і суми) завершувалися до обіду, після обіду гравці по менше торгували, хз як воно зараз.
зараз би зведення ДС не завадили. шкода, що його впавший стяг ніхто не може підхопити. а то залишилися тут переважно "свідки" стартів (чи фальштартів) ракет.
НБУ робить інтервенції щодня. не менше 100
млн дол на день. вчора вже 183
млн дол.
гадаю НБУ зміщує коридор коливань, до чого готував кілька тижнів. якогось шаленого дефіциту валюти не бачу, все в межах щоденних значень. точніше щоденні значення сильно різняться, але така ситуація постійна. якщо за графіком НБУ, завтра й до п'ятниці курс трохи має припасти
в кінці минулого тижня НБУ зробив деяке вливання гривні - 53
ярди грн, може це вплинуло на підвищений попит на валюту.
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Shaman
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Додано: Сер 27 лис, 2024 00:18
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