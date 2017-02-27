напевно вийде середнє
я ж і кажу, одні "свідки", і дуже мало тих, щоб хоч щось адекватного написали
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 26 лис, 2024 20:12
Додано: Вів 26 лис, 2024 21:51
І таке буває
Якщо комусь цікаво:
Дружина замовила СИНІ $$ в банку А (завершився конвертдепо в монобанку) - все одно зробили по-своєму - дали 1к синіми і 0,5К - сірими.
Аналогічно замовила СИНІ в банку Л - так і видали 2,4К синіми
(завтра другу частину забирає, бо самі знаєте що в 1день еквівалент в 100Кгрн)
Додано: Вів 26 лис, 2024 22:01
Додано: Вів 26 лис, 2024 23:32
НБУ робить інтервенції щодня. не менше 100 млн дол на день. вчора вже 183 млн дол.
гадаю НБУ зміщує коридор коливань, до чого готував кілька тижнів. якогось шаленого дефіциту валюти не бачу, все в межах щоденних значень. точніше щоденні значення сильно різняться, але така ситуація постійна. якщо за графіком НБУ, завтра й до п'ятниці курс трохи має припасти
в кінці минулого тижня НБУ зробив деяке вливання гривні - 53 ярди грн, може це вплинуло на підвищений попит на валюту.
Додано: Сер 27 лис, 2024 00:18
Додано: Сер 27 лис, 2024 12:09
Дніпро сьогодні з ранку продає вже по 41.9
Додано: Сер 27 лис, 2024 13:31
Україна отримала 4,8 мільярда від Сполучених Штатів Америки
Україна отримала 4,8 мільярда від Сполучених Штатів Америки (США) в межах проєкту PEACE. Кошти направлені на підтримку реалізації реформ, а також відновлення країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови українського уряду Дениса Шмигаля.
"Україна отримала 4,8 мільярда доларів від Світового банку в межах проєкту PEACE. Це найбільший в історії банку інвестиційний проєкт, започаткований для підтримки нашої держави в реалізації реформ, соціальної та освітньої сфери, сфери охорони здоров’я, агровиробників, а також проєктів відновлення", - заявив прем'єр-міністр України.
За словами Шмигаля, від початку повномасштабної війни через механізм Світового банку Україна отримала вже майже 50 млрд доларів.
"Надзвичайно вдячні Сполученим Штатам і партнерам з розвитку, які фінансують допомогу в межах проєкту PEACE", - додав він.
Додано: Сер 27 лис, 2024 14:04
Додано: Сер 27 лис, 2024 15:06
не напасешся на Вас із дружиною і це ще діти не втяглись у цю гру
Банки ввезли в Україну рекордний обсяг готівкової валюти
Банки за січень-жовтень 2024 року завезли в Україну еквівалент $12,88 млрд готівкової валюти, що на 81,4% перевищує показник за аналогічний період минулого року.
Про це свідчить статистика Національного банку України (НБУ), передає "Інтерфакс-Україна".
Ввезення готівкової валюти за десять місяців 2024 року є рекордним показником з 2013 року, більшим воно було тільки за 10 місяців 2012 року - еквівалент $16,81 млрд.
Зокрема, за жовтень банки ввезли в Україну еквівалент $1,68 млрд порівняно з $1,30 млрд у вересні та $1,09 млрд.
За даними статистики, на долари США і євро в жовтні припало відповідно 68,3% і 31,6% усієї ввезеної готівкової валюти, а за 10 місяців - відповідно 73,7% і 26,1%.
Поставки доларів у жовтні збільшилися порівняно з вереснем незначно - з $1,08 млрд до $1,15 млрд, тоді як ввезення євро підскочило майже вдвічі - з $229,6 млн до $531,7 млн.
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