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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11702117031170411705
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 17:17

Даже если брать один из самых больших месяцев по ввозу валюты, октябрь и эквивалент $1,68 млрд:
- население (те, кто сейчас реально есть в Украине) - примерно 30 млн.

Получается, примерно $56 на человека за целый месяц.
Это, конечно, очень мало. Мизер, можно сказать.
В среднем, 1 раз пообедать в ресторане одной из стран ЕС, одному человеку...
Victor8
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 17:35

  ihorsic написав:
  Shaman написав:
  ihorsic написав:Почався розігрів. Де зупиниться рОкета? 42.5 чи всеж +-43?

з чого вирішили що ракета чи розігрів, а не звичайні коливання?

Дніпро сьогодні з ранку продає вже по 41.9

Не назвав би це ракетою. Просто готівковий ринок трішки "стартанув" на психології та очікуванні населення. Все ще може повернутись в старе русло боковика.

1) Психологічний фактор. Чим довше боковик, тим більша ймовірність перейти до амплітудних коливань. Відрив готівки від МБ підтверджує дану гіпотезу
2) Часовий фактор. Святкування Різдва змістилось. Відповідно змістились терміни коли будуть намагатись освоїти бюджетні кошти. Хоч тепер і не ті суми що колись, та все ж
3) Події на валютному ринку у ворога. Цей фактор швидше діє на підсвідомому рівні (валютні очікування). У нас із фінансами не краща ситуація. Все ж таки, Вищий курс - більше гривні в дохідну частину бюджету.
4) Для любителів теорії змови...
Ще один психологічний фактор. Увагу населення потрібно змістити від того пиздеця який зараз відбувається (атаки ворога, ситуація із 120 мінами, Нереалістичні Плани Президента, бусифікація і т.д). Така собі "підміна проблеми" коли тобі був не потрібен долар по 41,3 і раптом став дуже потрібен по 41, 8-41,9
Realist
 
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