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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11702117031170411705
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 17:17

Даже если брать один из самых больших месяцев по ввозу валюты, октябрь и эквивалент $1,68 млрд:
- население (те, кто сейчас реально есть в Украине) - примерно 30 млн.

Получается, примерно $56 на человека за целый месяц.
Это, конечно, очень мало. Мизер, можно сказать.
В среднем, 1 раз пообедать в ресторане одной из стран ЕС, одному человеку...
Victor8
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 17:35

  ihorsic написав:
  Shaman написав:
  ihorsic написав:Почався розігрів. Де зупиниться рОкета? 42.5 чи всеж +-43?

з чого вирішили що ракета чи розігрів, а не звичайні коливання?

Дніпро сьогодні з ранку продає вже по 41.9

Не назвав би це ракетою. Просто готівковий ринок трішки "стартанув" на психології та очікуванні населення. Все ще може повернутись в старе русло боковика.

1) Психологічний фактор. Чим довше боковик, тим більша ймовірність перейти до амплітудних коливань. Відрив готівки від МБ підтверджує дану гіпотезу
2) Часовий фактор. Святкування Різдва змістилось. Відповідно змістились терміни коли будуть намагатись освоїти бюджетні кошти. Хоч тепер і не ті суми що колись, та все ж
3) Події на валютному ринку у ворога. Цей фактор швидше діє на підсвідомому рівні (валютні очікування). У нас із фінансами не краща ситуація. Все ж таки, Вищий курс - більше гривні в дохідну частину бюджету.
4) Для любителів теорії змови...
Ще один психологічний фактор. Увагу населення потрібно змістити від того пиздеця який зараз відбувається (атаки ворога, ситуація із 120 мінами, Нереалістичні Плани Президента, бусифікація і т.д). Така собі "підміна проблеми" коли тобі був не потрібен долар по 41,3 і раптом став дуже потрібен по 41, 8-41,9
Realist
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 18:22

  ihorsic написав:Дніпро сьогодні з ранку продає вже по 41.9
"...just livin' on the Frontline" :?



( https://m.youtube.com/watch?v=26fl8mdJ1Pg )
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 19:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Моя версія причини помітного (м"яко кажучи) зростання долара в Україні, яке ми переживаємо зараз:
це роZZійський бізнес, який затаївся в Україні скуповує собі долари на міжбанку України, бо у них, за парєбріком долар улетів у космос (па110), або (та) роZZійські родичі українців просять купити для них долари в Україні.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 19:20

  Yuri_61 написав:Моя версія

або (та) роZZійські родичі українців просять купити для них долари в Україні.
на всє("карманниє"дєньгі) ! - $500...1000...5000 ? :mrgreen:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 19:34

Re: Валютний ринок в контексті ДС

спочатку трошки збрехав :oops:

по середах курс останні місяці не зростав. щось трапилось, що НБУ смикнув курс сильніше - може просто вирішив, що треба перейти в коридор 41,5-42. але тоді на 42 до Нового року можемо не втриматись.

по цифрам нічого такого не видно, та й інтервенції не надто великі.
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 19:41

  jump написав:не напасешся на Вас із дружиною :oops: і це ще діти не втяглись у цю гру :lol:

Банки ввезли в Україну рекордний обсяг готівкової валюти

Банки за січень-жовтень 2024 року завезли в Україну еквівалент $12,88 млрд готівкової валюти, що на 81,4% перевищує показник за аналогічний період минулого року.

Про це свідчить статистика Національного банку України (НБУ), передає "Інтерфакс-Україна".

Ввезення готівкової валюти за десять місяців 2024 року є рекордним показником з 2013 року, більшим воно було тільки за 10 місяців 2012 року - еквівалент $16,81 млрд.

Зокрема, за жовтень банки ввезли в Україну еквівалент $1,68 млрд порівняно з $1,30 млрд у вересні та $1,09 млрд.

За даними статистики, на долари США і євро в жовтні припало відповідно 68,3% і 31,6% усієї ввезеної готівкової валюти, а за 10 місяців - відповідно 73,7% і 26,1%.

Поставки доларів у жовтні збільшилися порівняно з вереснем незначно - з $1,08 млрд до $1,15 млрд, тоді як ввезення євро підскочило майже вдвічі - з $229,6 млн до $531,7 млн.

а хтось знає, де саме в статистиці НБУ видно ввезення готівкової валюти, а не в повідомленнях Інтерфаксу?
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 20:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:а хтось знає, де саме в статистиці НБУ видно ввезення готівкової валюти, а не в повідомленнях Інтерфаксу?

Общие данные: https://bank.gov.ua/files/rates_dod5.xlsx
Подробно: https://bank.gov.ua/files/rates_dod5_all_curr.xlsx

Переход к этим ссылкам отсюда: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external
Сибарит
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