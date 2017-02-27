ihorsic написав:Почався розігрів. Де зупиниться рОкета? 42.5 чи всеж +-43?
з чого вирішили що ракета чи розігрів, а не звичайні коливання?
Дніпро сьогодні з ранку продає вже по 41.9
Не назвав би це ракетою. Просто готівковий ринок трішки "стартанув" на психології та очікуванні населення. Все ще може повернутись в старе русло боковика.
1) Психологічний фактор. Чим довше боковик, тим більша ймовірність перейти до амплітудних коливань. Відрив готівки від МБ підтверджує дану гіпотезу 2) Часовий фактор. Святкування Різдва змістилось. Відповідно змістились терміни коли будуть намагатись освоїти бюджетні кошти. Хоч тепер і не ті суми що колись, та все ж 3) Події на валютному ринку у ворога. Цей фактор швидше діє на підсвідомому рівні (валютні очікування). У нас із фінансами не краща ситуація. Все ж таки, Вищий курс - більше гривні в дохідну частину бюджету. 4) Для любителів теорії змови... Ще один психологічний фактор. Увагу населення потрібно змістити від того пиздеця який зараз відбувається (атаки ворога, ситуація із 120 мінами, Нереалістичні Плани Президента, бусифікація і т.д). Така собі "підміна проблеми" коли тобі був не потрібен долар по 41,3 і раптом став дуже потрібен по 41, 8-41,9
Моя версія причини помітного (м"яко кажучи) зростання долара в Україні, яке ми переживаємо зараз: це роZZійський бізнес, який затаївся в Україні скуповує собі долари на міжбанку України, бо у них, за парєбріком долар улетів у космос (па110), або (та) роZZійські родичі українців просять купити для них долари в Україні.
Нагадаємо, що Національний банк України розпочав публікацію інформації про обсяги використання таких платіжних інструментів, як кредитовий трансфер та прямий дебет, збір якої запроваджено з минулого року.