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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11703117041170511706
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 22:32

  Yuri_61 написав:Моя версія причини помітного (м"яко кажучи) зростання долара в Україні, яке ми переживаємо зараз:
це роZZійський бізнес, який затаївся в Україні скуповує собі долари на міжбанку України, бо у них, за парєбріком долар улетів у космос (па110), або (та) роZZійські родичі українців просять купити для них долари в Україні.


чиновники скупаются, невыездные мужики (переправляя своим семьям за границу, обходя ограничения по картам), челноки, беженцы, семьи военнослужающих отоваривают накопленную (в т.ч., в ценных бумагах и на депозитах) гривну, пр. НЕ веря в радужные перспективы гривны...
Это раньше рубли переправляли сюда, за них покупая твердую валюту. А сейчас - НЕ уверен, что рубли вообще у нас принимают (куда их девать потом ЕСЛИ границы закрыты и санкции)!
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 23:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:Не можу зрозуміти, а для чого брати в борг свої ж долари у других країн і людей, коли можна надрукувати або згенерувати одиничку з 12 нулями в головному комьютері федерального казначейства?!

Потому что увеличение количества денег приводит к потере ими стоимости.
Кроме того, такая операция увеличит госдолг на ту же единичку с 12 нулями. Центробанки, в т.ч. и ФРС, эмитируя деньги не дарят их правительствам или банкам, а дают в долг. Так работают современные финансовые системы.
Достаточно большая доля долгов США - это долги перед ФРС.
  Yuri_61 написав:І чого за парєьріком постійно жахаються величезним боргом США?

Старая сказка про загнивающий капитализм в новой обертке.
  Yuri_61 написав:У тій же Рососії майже немає держборгу.

Они бы и рады, да кто ж им даст?

Кстати, озвучивать размеры долга - обычная практика, а баланс долгов обычно остается в тени. Должны Штатам тоже немало.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 23:47

  Victor8 написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Yuri_61 написав:Игорь Алексеевич
а на МБ НБУ долар вверх погнав жахливими темпами
https://minfin.com.ua/ua/currency/mb/

Да нет дол. более спокойно, всего 0,06коп. вверх. Это не критично. А вот у евро пока перспектив нет. И это ещё Трамп не у Власти.

Пара EUR/USD уверенно движется к отметке 1,03.
После закрепления на этом уровне, есть вероятность, что EUR/USD пойдет еще ниже - к 1,00.
Предпосылок для этого, очень много.
Пока как-то так.

1. Трамп хоче скинути тягар України на Європу
2. При війні на Балканах євро теж пірнуло.
flyman
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