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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Сер 27 лис, 2024 22:32
Yuri_61 написав:
Моя версія причини помітного (м"яко кажучи) зростання долара в Україні, яке ми переживаємо зараз:
це роZZійський бізнес, який затаївся в Україні скуповує собі долари на міжбанку України, бо у них, за парєбріком долар улетів у космос (па110), або (та) роZZійські родичі українців просять купити для них долари в Україні.
чиновники скупаются, невыездные мужики (переправляя своим семьям за границу, обходя ограничения по картам), челноки, беженцы, семьи военнослужающих отоваривают накопленную (в т.ч., в ценных бумагах и на депозитах) гривну, пр. НЕ веря в радужные перспективы гривны...
Это раньше рубли переправляли сюда, за них покупая твердую валюту. А сейчас - НЕ уверен, что рубли вообще у нас принимают (куда их девать потом ЕСЛИ границы закрыты и санкции)!
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Додано: Сер 27 лис, 2024 23:22
Yuri_61 написав:
Не можу зрозуміти, а для чого брати в борг свої ж долари у других країн і людей, коли можна надрукувати або згенерувати одиничку з 12 нулями в головному комьютері федерального казначейства?!
Потому что увеличение количества денег приводит к потере ими стоимости.
Кроме того, такая операция увеличит госдолг на ту же единичку с 12 нулями. Центробанки, в т.ч. и ФРС, эмитируя деньги не дарят их правительствам или банкам, а дают в долг. Так работают современные финансовые системы.
Достаточно большая доля долгов США - это долги перед ФРС.
Yuri_61 написав:
І чого за парєьріком постійно жахаються величезним боргом США?
Старая сказка про загнивающий капитализм в новой обертке.
Yuri_61 написав:
У тій же Рососії майже немає держборгу.
Они бы и рады, да кто ж им даст?
Кстати, озвучивать размеры долга - обычная практика, а баланс долгов обычно остается в тени. Должны Штатам тоже немало.
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Додано: Сер 27 лис, 2024 23:47
Victor8 написав: Игорь Алексеевич написав:
Да нет дол. более спокойно, всего 0,06коп. вверх. Это не критично. А вот у евро пока перспектив нет. И это ещё Трамп не у Власти.
Пара EUR/USD уверенно движется к отметке 1,03.
После закрепления на этом уровне, есть вероятность, что EUR/USD пойдет еще ниже - к 1,00.
Предпосылок для этого, очень много.
Пока как-то так.
1. Трамп хоче скинути тягар України на Європу
2. При війні на Балканах євро теж пірнуло.
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Додано: Чет 28 лис, 2024 10:36
Доброго ранку. Дніпро вже по 42 продає.
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Додано: Чет 28 лис, 2024 11:19
flyman написав:
при війні на Балканах євро теж пірнуло.
при какой именно войне?
экю?
дойчемарк?
и вообще - "на Балканахнах?? рили?? из-за них в 90х падал в Мире "антидоллар" и рос доллар
или из-за чего-то еще?
а не британский и японский фин.кризисы начала 90х - нє?
а фин.кризис ЮВА+"примкнувших" 1997-98 - нє?
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