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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Сер 27 лис, 2024 22:32
Yuri_61 написав:
Моя версія причини помітного (м"яко кажучи) зростання долара в Україні, яке ми переживаємо зараз:
це роZZійський бізнес, який затаївся в Україні скуповує собі долари на міжбанку України, бо у них, за парєбріком долар улетів у космос (па110), або (та) роZZійські родичі українців просять купити для них долари в Україні.
чиновники скупаются, невыездные мужики (переправляя своим семьям за границу, обходя ограничения по картам), челноки, беженцы, семьи военнослужающих отоваривают накопленную (в т.ч., в ценных бумагах и на депозитах) гривну, пр. НЕ веря в радужные перспективы гривны...
Это раньше рубли переправляли сюда, за них покупая твердую валюту. А сейчас - НЕ уверен, что рубли вообще у нас принимают (куда их девать потом ЕСЛИ границы закрыты и санкции)!
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Додано: Сер 27 лис, 2024 23:22
Yuri_61 написав:
Не можу зрозуміти, а для чого брати в борг свої ж долари у других країн і людей, коли можна надрукувати або згенерувати одиничку з 12 нулями в головному комьютері федерального казначейства?!
Потому что увеличение количества денег приводит к потере ими стоимости.
Кроме того, такая операция увеличит госдолг на ту же единичку с 12 нулями. Центробанки, в т.ч. и ФРС, эмитируя деньги не дарят их правительствам или банкам, а дают в долг. Так работают современные финансовые системы.
Достаточно большая доля долгов США - это долги перед ФРС.
Yuri_61 написав:
І чого за парєьріком постійно жахаються величезним боргом США?
Старая сказка про загнивающий капитализм в новой обертке.
Yuri_61 написав:
У тій же Рососії майже немає держборгу.
Они бы и рады, да кто ж им даст?
Кстати, озвучивать размеры долга - обычная практика, а баланс долгов обычно остается в тени. Должны Штатам тоже немало.
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Додано: Сер 27 лис, 2024 23:47
Victor8 написав: Игорь Алексеевич написав:
Да нет дол. более спокойно, всего 0,06коп. вверх. Это не критично. А вот у евро пока перспектив нет. И это ещё Трамп не у Власти.
Пара EUR/USD уверенно движется к отметке 1,03.
После закрепления на этом уровне, есть вероятность, что EUR/USD пойдет еще ниже - к 1,00.
Предпосылок для этого, очень много.
Пока как-то так.
1. Трамп хоче скинути тягар України на Європу
2. При війні на Балканах євро теж пірнуло.
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Додано: Чет 28 лис, 2024 10:36
Доброго ранку. Дніпро вже по 42 продає.
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Додано: Чет 28 лис, 2024 11:19
flyman написав:
при війні на Балканах євро теж пірнуло.
при какой именно войне?
экю?
дойчемарк?
и вообще - "на Балканахнах?? рили?? из-за них в 90х падал в Мире "антидоллар" и рос доллар
или из-за чего-то еще?
а не британский и японский фин.кризисы начала 90х - нє?
а фин.кризис ЮВА+"примкнувших" 1997-98 - нє?
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Додано: Чет 28 лис, 2024 12:57
ihorsic написав:
Доброго ранку. Дніпро вже по 42 продає.
Кропивницький по 42,02 бере...
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asti
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Додано: Чет 28 лис, 2024 13:28
flyman написав:
1. Трамп хоче скинути тягар України на Європу
2. При війні на Балканах євро теж пірнуло.
Министр финансов Франции Антуан Арман заявил, что готов пойти на уступки по бюджету на 2025 год, чтобы не дать оппозиционным партиям свергнуть правительство в ближайшие недели, пишет Bloomberg.
Эта перспектива заставила инвесторов продавать французские активы, что увеличило стоимость заимствований страны по сравнению с европейскими коллегами. Ставка по 10-летним французским облигациям в четверг впервые сравнялась с греческими.
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Додано: Чет 28 лис, 2024 14:03
asti написав: ihorsic написав:
Доброго ранку. Дніпро вже по 42 продає.
Кропивницький по 42,02 бере...
Это по серому?
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Proofy
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Додано: Чет 28 лис, 2024 14:14
В мене одне питання: чому НБУ досі не перейшов із Долара на Євро в резерві та визначенні курсу, як це робить Молдова?
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