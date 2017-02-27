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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 лис, 2024 14:59
Proofy написав: asti написав: ihorsic написав:
Доброго ранку. Дніпро вже по 42 продає.
Кропивницький по 42,02 бере...
Это по серому?
Это по-чёрному!
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asti
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