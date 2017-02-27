RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11704117051170611707
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 14:59

  Proofy написав:
  asti написав:
  ihorsic написав:Доброго ранку. Дніпро вже по 42 продає.
Кропивницький по 42,02 бере...
Это по серому?
Это по-чёрному! :) :)
asti
 
Повідомлень: 4084
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 726 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 11704117051170611707
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3484, 3485, 3486
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34854 37198380
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 лис, 2024 13:31
osafly
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 198, 199, 200
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1999 13335024
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 лис, 2024 15:33
Faceless
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23245322
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.