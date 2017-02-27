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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11704117051170611707
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 14:59

  Proofy написав:
  asti написав:
  ihorsic написав:Доброго ранку. Дніпро вже по 42 продає.
Кропивницький по 42,02 бере...
Это по серому?
Это по-чёрному! :) :)
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 19:39

  Василь-Рівне написав:Голова НБУ будує маєток майже на 900 квадратів поряд із головою "Укрборгу": власник компанії має зв'язки з донькою Пишного https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomi ... rborgu.htm
На чому заробляє на інсайдах?

А тебе жаба давить?! Будуй і ти! Чи чого бідний, бо дурний! Йди на фронт, горе барига дрібний!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 19:49

  sens написав:
  Qwerty написав:
  sens написав:
наприклад 2 року по тому дійсно виходив гарний прибуток через валютообмін .
на сьогодні умовно можна сумою в 50 к уо по євро купити по 46 ( коли є ) і продати хоча б по 46,35 . На різниці можна спокійно жити , якщо сума більше в 2...5 разів , то не треба себе дурити щодо оренди - на курсі ви отримаєте прибуток і готівкові кошти ,без проблем як в банках .

У цій схемі не розумію наступний момент. Добре, купив по 46, продав по 46,35, на різницю живеш. А вийде знову купити за 46? Чи можна з гривнями застрянути, а курс вже буде 47

Вийде купити навіть по 45,10… Просто почекати треба було!


Дебіт по - простому це 9 разів заробити по 0.35 грн і 1 раз не вгадати і програти 0,35грн ,це теж саме що заробити 8 разів по 0.35 грн.

Рахувати далі будете ?[/quote]
Ага! Вже по 44,20, а не по 47. І з гривнями ніхто не застряг!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 19:58

Re: Валютний ринок в контексті ДС

зважаючи на велику вірогідність ядерки, долари варто зараз купувати?
короче, як зберегти гривні, щоб не знецінилися
у щось дуже високоліквідне
вчора за парєбріком віщали, що Туреччину заполонили фальшиві долари сіро - зелені які, і що банки перестали взагалі приймати такі долари зразка 2006 року
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 20:33

  Дюрі-бачі написав:В мене одне питання: чому НБУ досі не перейшов із Долара на Євро в резерві та визначенні курсу, як це робить Молдова?

гадаю тому, що переважна більшість зовнішньоекономічних операцій проходить в доларах...
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 20:39

  Yuri_61 написав:
вчора
за парєбріком
віщали,
що Туреччину
заполонили фальшиві
долари сіро - зелені...
і що банки перестали
взагалі приймати
такі долари зразка 2006 року... ©


і банки перестали взагалі, і бутилки
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 20:51

  flysoulfly написав:
  Yuri_61 написав:
вчора
за парєбріком
віщали,
що Туреччину
заполонили фальшиві
долари сіро - зелені...
і що банки перестали
взагалі приймати
такі долари зразка 2006 року... ©


і банки перестали взагалі, і бутилки

у Вас хоку вийшло
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 20:53

  Qwerty написав:Вже по 44,20, а не по 47.
І з гривнями ніхто не застряг!
застряг!
...у ліфті
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 21:03

Цікаво, куди піде курс із понеділка?!
Хто що думає?
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 21:12

  asti написав:Цікаво, куди піде курс із понеділка?!
Хто що думає?

До 37.5 (а можливо і 37.2) . Але це (курс) «интересует только Хотаба», дивно що вже чомусь і вас. Іншим достатньо курАчки і вечірньої піци «пахавать».
Hotab
 
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  #<1 ... 11704117051170611707
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